“Cosa ti è successo all’addome?”: Anna Tatangelo bollente su IG ma un dettaglio preoccupa [FOTO]

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono in crisi?

Le ultime due settimane sono state particolarmente difficili per Anna Tatangelo. Infatti quest’ultima è finita ancora una volta al centro del gossip per la sua relazione sentimentale con Gigi D’Alessio. Un noto magazine, infatti, ha sparso la voce che la cantante di Sora e l’artista napoletano siano ancora una volta in crisi.

Il tutto nasce dal fatto che i due artisti non si mostrano più insieme da tempo, sia sui social che in televisione. Una situazione del genere si era vissuta un paio di anni fa e in quell’occasione l’indiscrezione risultò veritiera. Infatti Anna e Gigi vissero da separati per circa un anno per poi riconciliarsi per il bene del figlio Andrea.

La cantante di Sora incanta il web

Ma nelle ultime ore Anna Tatangelo ha catalizzato l’attenzione dei follower per una sua personale iniziativa. La cantante frusinate, infatti, è tornata attiva su Instagram postando una scatto dal sapore bollente. Una foto che ha infiammato gli oltre 1,5 milioni di follower. La compagna di Gigi D’Alessio non è solo la regina del palcoscenico ma anche una vera e propria musa sui social network.

La ragazza si è mostrata con un fisico sensuale e tonico come pochi frutto di tanta palestra e un’alimentazione adeguata e sana. Ma nella foto in questione alcuni seguaci hanno notato un dettaglio e non hanno perso tempo a farglielo notare. Di cosa si tratta?

Cosa è successo all’addome di Anna Tatangelo?

Anna Tatangelo sfoggia in tenuta sportiva pronta per recarsi in palestra a tenere tonici i suoi muscoli e il suo corpo. Per l’occasione la cantante di Sora ha usato una mise davvero sensuale. ovvero un due pezzi nero composto da una maglia e un pantaloncino. Ma la parte superiore è quasi un top, quindi l’addome della frusinate è ben visibile.

E a proposito di questo un utente le ha chiesto cosa avesse fatto alla pancia. Osservando lo scatto, infatti, si vede una linea all’altezza dell’ombelico. Tranquilli non c’è nulla da preoccupare sono solamente gli addominali che la compagna di Gigi D’Alessio ha ben pronunciati. Ecco il post in questione: