Morgan Sanremo 2020 rischia la squalifica. Ma cosa è successo?

Morgan a rischio eliminazione per aver spoilerato la canzone in diretta sulla Rai: rischia la squalificazione

A poche ore dall’inizio del settantesimo Festival di Sanremo, potrebbe esserci un caso di violazione del regolamento. Uno dei cantanti big, Morgan è a rischio squalificazione. Infatti nel corso della puntata Vieni da me con Caterina Balivo, il cantante ha iniziato a parlare un po’ troppo.

In pratica nel corso della diretta, Francesco Facchinetti, inviato speciale per la trasmissione, ha incontrato l’interprete insieme a Bugo e c’è stato un episodio che potrebbe mettere a serio rischio la partecipazione del duo a questa manifestazione. Infatti, i due hanno raccontato che si esibiranno in un duetto e che si sono conosciuti, oramai da molto tempo.

Il cantante ha spiegato che era fan di Bugo e adesso che sono diventati amici, hanno fatto molte molti pezzi insieme e alcuni non l’hanno mai pubblicati. Allo stesso modo Bugo, dice che è legato a lui amicizia sincera. Ma il problema è subentrato successivamente.

Morgan e la gaffe sulla canzone in gara

Mentre cercavano di spiegare in che modo è nata la sua passione per questa canzone e per il testo, Bugo e Morgan hanno iniziato a spiegare il modo in cui è venuta fuori. Infatti, hanno detto che è stata molto naturale e racconta anche il legame tra loro perché parla di vicissitudini della vita e soprattutto, delle circostanze e di tanta gratitudine.

Mentre proprio dicevano questa frase, il cantante ha iniziato a canticchiare la canzone che riprende appunto nel testo le parole gratitudine e circostanze. Pubblicare la canzone prima che sia fatta sul paco, potrebbe essere molto rischioso e costare la squalifica al duo.

La reazione di Caterina Balivo

Quando Morgan ha iniziato a cantare la canzone, subito Caterina Balivo è intervenuta dicendo di non cantarla perché altrimenti rischiava di fare una gaffe. Il cantante si è corretto dicendo che in realtà quello era un altro pezzo e non era la canzone in gara.

Spiega che è un pezzo, diciamo recitato. Però in realtà, si rischia il peggio in quanto comunque il testo citato dal cantante è proprio quello di una delle principali canzoni in gara e su cui ci si aspetta un attimo risultato.

Vi è stato uno spoiler, quindi, che potrebbe far rischiare molto grosso al cantante. Prima dell’inizio del festival e dell’esordio per martedì 4 febbraio, si rischia davvero tanto, dopo le numerose polemiche di questi giorni per altre presunte violazioni.