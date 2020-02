Il Segreto anticipazioni 9-14 febbraio: Don Anselmo sospetta di Esther

Arrivano puntuali le anticipazioni della soap Il Segreto riferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio 2020. Un gradito ritorno farà felici gli spettatori. Dopo una lunga assenza, Don Anselmo rientrerà nella soap e inizierà a indagare sulla misteriosa Esther, certo che stia mentendo.

Il Segreto anticipazioni settimanali: Maria ha paura di Dori

Nelle puntate della soap opera in onda la settimana prossima, Maria nota che Dori Vilches sta assumendo uno strano atteggiamento e che ha cambiato modalità di effettuare le terapie, ancora più dolorose.

Intanto, il paesino è in subbuglio per le azioni di Garcia Morales che, oltre a voler inondare Puente Viejo, sta togliendo case e terreni agli abitanti. Don Berengario, stanco dei pettegolezzi, prende coraggio e comunica alla pettegola del paese Dolores che Esther è sua figlia.

Irene invece continua ad indagare sulla morte di Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte che ha sparato a Carmelo. La giornalista, dopo aver fatto periziare la calligrafia di Fernando, giunge alla conclusione che è lui il responsabile dell’assassinio. Nelle prossime puntate de Il Segreto inoltre, Mauricio e Francisca tramano contro Prudencio e Lola, cosa avranno in mente?

I sospetti di Maria e il ritorno di Don Anselmo

Proseguendo con le trame settimanali della soap Il Segreto, Maria accusa Fernando di sabotare le sue terapie, in modo che non torni più a camminare. Nel paesino regna il terrore per l’imminente inondazione e alcuni abitanti lasciano le proprie abitazioni. Nel frattempo, Lola e Prudencio progettano il loro matrimonio, inconsapevoli del fatto di essere nel mirino di Francisca.

Don Anselmo torna a sorpresa a Puente Viejo e conosce Esther. La sua prima impressione sarà molto negativa, tanto da mettere in guardia il collega Berengario che, tuttavia, non darà peso alle sue parole. Il religioso inizia ad indagare sulla misteriosa forestiera, certa che nasconda un oscuro mistero.

Infine, nelle puntate settimanali de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio, Carmelo intuisce che dietro le mosse di Garcia Morales c’è anche la complicità di Fernando. Preoccupato, chiederà a Severo di aiutarlo a smascherare il sotto segretario.

Dori invece non nasconderà più la sua ossessione nei confronti di Fernando che, con il suo fascino, obbligherà l’infermiera a sottostare ai suoi ordini per sabotare le terapie della povera Maria Castaneda.