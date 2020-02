Ilary Blasi nella bufera per gli stivali Prada e la borsa Chanel: ecco quanto costano [FOTO]

Ilary Blasi nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi

Dopo l’esperienza non proprio positiva al fianco di Alvin con Eurogames, Ilary Blasi interrompe il suo esilio dalla televisione. Ebbene sì, dopo voci di corridoio finalmente è arrivata la conferma, l’ex Letterina di Passaparola sarà la nuova conduttrice di L’Isola dei Famosi.

La moglie di Francesco Totti prenderà il posto della collega Alessia Marcuzzi che si dedicherà a Le Iene Show è forse alla nuova edizione dello Show dei Record. Ma intanto la consorte de Er Pupone ha fatto parlare di sé per una serie di spese folli.

Viaggio a Londra per un sano shopping

Senza ombra di dubbio una delle grandi passioni dei personaggi dello spettacolo di casa nostra ma anche internazionali è fare dello shopping di lusso. Ovvero acquistare abiti e accessori di brand molto importanti e super costosi. E a quanto pare Ilary Blasi non si sottrae a questo vizietto visto che se lo può permettere.

Ma quelli che tutti non sanno è che l’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip spende dei capitali enormi per comprare quelle che le piace, scatenando gelosie e soprattutto polemiche. In questo giorni Ilary si è scatenata nuovamente facendo intendere di essere una grande esperta di capi firmati. Anche se al momento non ha nessun impegno sul piccolo schermo, la Blasi riesce a comunicare con i suoi seguaci attraverso Instagram.

Shopping sfrenato per Ilary Blasi

Di recente Ilary Blasi si è recata a Londra per fare shopping senza badare a spese. Nello specifico ha comprato leggins di pelle e maglione azzurro, abbinato ad un paio di stivali di pelle Prada, tipo anfibi dal prezzo di 1.300 euro. Il giorno seguente la moglie di Francesco Totti ha acquistato un completino abbinandolo ad una borsa Chanel, spendendo ben 4.500 euro.

Ma nelle foto condivise sul social network la Blasi non si è soffermata su quanto comprato ma sui segreti che lei non nasconderebbe. In poche parole la presentatrice di casa Mediaset sarebbe disposta a tutto per un sano shopping, una scelta che spesso scatena delle polemiche. Ecco la foto: