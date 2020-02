Teresanna Pugliese contro Francesca Cipriani “Sai dimostrare altro?”

Arriva l’attacco di Teresanna Pugliese sui social verso Francesca Cipriani, l’ex tronista la critica per l’imitazione a Barbara Alberti, decisamente fuori luogo

Stoccata senza pari da Teresanna Pugliese alla ex pupa Francesca Cipriani. Le due donne si battibeccano nello studio di Pomeriggio 5 e se ne dicono davvero tante. Agguerrita e decisa a criticare la Cipriani, l’ex tronista di Uomini e Donne le dice che se ha altro dimostrare è meglio che lo faccia.

La Pugliese ha ribadito di aver criticato la Cipriani per la sua ridicola imitazione di Barbara Alberti, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Infatti, Francesca si è prestata al cambio look di Giovanni Ciacci, che ha colto l’occasione per trasformarla in Barbara Alberti.

Il commento velenoso della Pugliese non si è fatto attendere. Le ha detto infatti che è evidente come la Cipriani non ami la Alberti. In precedenza Barbara non aveva usato belle parole nei confronti di Paola Caruso e la Cipriani era insorta contro la scrittrice.

Teresanna Pugliese al veleno verso la Cipriani

La Cipriani era dunque giunta in studio imitando l’Alberti e poi aveva concluso la sua performance con uno spogliarello. Non tutti però hanno condiviso questo suo momento di ilarità, e tra questi c’è stata anche Teresanna Pugliese.

Ai commenti della ex tronista di Uomini e Donne però la Cipriani ha replicato dicendo che lei non la conosce affatto. Poi parla ancora della Alberti e chiede che il Grande Fratello le dica che deve stare attenta a quanto le esce dalla bocca.

Infatti, per Francesca la Alberti non dice cose belle sulle donne e non gradisce il suo comportamento. Per questo ha chiesto al GF che la metta in riga. La discussione fra Francesca e Teresanna si infiamma e le due donne se ne dicono veramente di tutti i colori.

La Pugliese non ha apprezzato la performance di Francesca

La Pugliese ha commentato il video della performance di Francesca Cipriani in Barbara Alberti criticandola l’ex pupa. La Cipriani, che affianca al momento Paolo Ruffini nell’edizione 2020 de La pupa e il secchione, non ha dimenticato che anni fa la Alberti l’ha offesa. Così ha deciso di prendere al volo questa occasione per trasformarsi nella scrittrice.

Sulla pagina Instagram di Trash Italiano è stato pubblicato il video della performance di Francesca Cipriani, e proprio qui è arrivato il commento della Pugliese. Non tutti gli utenti però sono d’accordo con Teresanna. Fra i tanti c’è anche chi la attacca perché con la scusa di criticare Francesca probabilmente è in cerca di visibilità.