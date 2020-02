Serena e Pago complottano sottovoce “Patrick è forte, stagli vicino”

Serena e Pago sono la coppia del Grande Fratello VIP. Dopo essere entrato da solo nella casa più spiata d’Italia per un momento di riflessione, Pago è stato raggiunto da Serena Enardu. La ragazza, infatti, è diventata da alcuni giorni una concorrente ufficiale del GF VIP 4.

Una coppia, quella formata da Serena e Pago, che per diversi concorrenti del reality è lo specchio dell’amore. Per altri, invece, la partecipazione di entrambi è controproducente per l’intera casa. Nelle ultime ore sembra prevalere questa seconda ipotesi dal momento che l’occhio del GF ha sgamato i due piccioncini a complottare tra loro.

Serena e Pago, l’obiettivo del complotto

Alcune ore fa, Serena e Pago si sono lasciati andare ad un vero e proprio complotto. L’obiettivo è chiaro: legarsi ai soggetti più forti (o meglio non contraddirli mai) per non rischiare di uscire una volta finiti in nomination. Il ragionamento in questione ha riguardato, in particolare, Patrick Ray Pugliese.

Il giovane iraniano, infatti, è molto amato dal pubblico e questo, nella casa, lo sanno ormai tutti. Diverse le nominations superate, anche con ottimi risultati. Quale migliore strategia, dunque, di avvicinarsi a lui e di non farselo nemico. È proprio questo l’obiettivo della coppia. Frasi come “Chi si mette contro uno forte.. è pericoloso, appena vai in nomination sei finito” è “cerca di stargli vicino“ suggerisce Pago a Serena.

Pago, dunque, non è esente da strategie. Era apparso, inizialmente, come disinteressato a ragionamenti di questo tipo. Poi è cambiato, ed anche i coinquilini hanno lamentato un cambiamento repentino di Pago da quando la Enardu è entrata nella casa.

La reazione del web al complotto

Se i due innamorati hanno strategicamente pensato di avvicinarsi a Patrick per evitare di essere eliminati dai suoi fans, il pubblico da casa ha ben capito il senso del complotto e, da Twitter, grida vendetta.

“Capiamo chi sta vicino a Patrick per convenienza. Vi apettiamo al varco”. Una chiara minaccia: il primo tra Serena e Pago che finirà al televoto rischia, a questo punto, di essere eliminato dal programma per aver pensato di poter complottare senza che nessuno li scoprisse.