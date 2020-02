“E’ inaccettabile…”: Al Bano e Romina Power nella bufera, contestati per l’esibizione a Sanremo, ecco il motivo

Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, lui rischia di cadere

I fan di Al Bano e Romina Power aspettavano da tempo nel vederli di nuovo insieme sul palco dell’Ariston. Come tutti ben sanno la storica coppia ha partecipato a Sanremo 2020 come ospite d’onore, rifiutando la gara con gli altri Big. Il motivo?

La cantante statunitense odia le competizioni. Amadeus e un’emozionatissima Romina Carrisi Junior hanno accolto i due artisti ma un piccolo inconveniente stava rovinando tutto. Infatti, durante la discesa dei famosi 15 scalini contati da Diletta Leotta, il cantautore di Cellino San Marco è inciampato rischiando di cadere lui ma anche la Power che lo teneva per mano.

La storica coppia nella bufera per aver cantato in playback

Una volta sul palco del Teatro Ariston, Al Bano e Romina Power hanno cantato un medley dei loro più grandi successi. Un antipasto per poi presentare a tutto il pubblico il brano inedito. E proprio in quei minuti che sul web si è scatenata una vera e propria polemica. Per quale motivo?

La storica coppia ha presentato la loro nuova canzone dopo 25 anni ma a quanto pare lo hanno interpretato in playback. Essendo nella kermesse canora più importante d’Italia, questa loro decisione ha scaturito la rabbia di gran parte degli spettatori, che si sono resi immediatamente conto del playback.

La frecciatina velenosa di Selvaggia Lucarelli e la delusione dei fan

“Inaccettabile”, è questo il commento più diffuso sui social network, in particolare su Twitter che seguivano la serata con l’hashtag #sanremo2020. Purtroppo migliaia di fan sono rimasti particolarmente delusi dall’interpretazione di Al Bano e Romina Power che cantavano Raccogli l’attimo, un bel brano musicale ed orecchiabile scritta dal cantautore catanese Cristiano Malgioglio.

Una canzone che ha ricevuto la stading ovation da parte del pubblico. Tra i volti noti del mondo dello spettacolo, anche la blogger Selvaggia Lucarelli non ha perso tempo a giudicarli scrivendo su Twitter questo sulla storica coppia: “L’ultima botta di anni ’90 di questo Festival è il loro playback”.