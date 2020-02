Sanremo 2020, Achille Lauro si spoglia sul palco: il vero significato del suo gesto

Ieri, martedì 4 febbraio è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2020 e a destare particolare sgomento è stato, soprattutto, il cantante Achille Lauro. Il protagonista si è sempre contraddistinto per il suo essere un po’ eccentrico, ma quello che ha fatto ieri sera in diretta ha superato ogni limite.

L’artista è salito sul palco dell’Ariston con una lunga tunica nera, finemente ricamata con degli inserti d’oro da Gucci. Dopo pochi secondi dall’esibizione, però, si è completamente spogliato mostrando una tutina aderentissima effetto nudo. Il pubblico è rimasto basito, ma dietro quel gesto pare si celi molto di più di una semplice mania di esibizionismo.

Il significato religioso del gesto di Achille Lauro

Il fatto che Achille Lauro si sia spogliato al Festival di Sanremo 2020 ha diviso l’opinione pubblica. Molti hanno reputato geniale la sua trovata altri, invece, decisamente fuori luogo. Ad ogni modo, quello che tutti si stanno chiedendo è per quale ragione il cantante ha deciso di comportarsi così. Ebbene, a quanto pare, dietro quel gesto all’apparenza audace si cela, in realtà, un significato religioso.

Il concorrente di questa edizione del Festival, infatti, ha voluto simulare la Spoliazione di San Francesco D’Assisi, il quale si liberò dei suoi abiti in segno di rinuncia alle ricchezze terrene. Lauro, dunque, ha voluto mandare un messaggio molto simile a questo.

Quel mantello rappresentava un po’ tutte le catene che vincolano gli uomini su questa terra, catene da cui lui non è legato affatto. A confermare questa sua voglia di ribellione alle convenzioni è anche il brano in sé che, infatti, si intitola: “Me ne frego”.

La connessione alla tutela delle donne di questo Sanremo

La sua mise è anche ispirata all’arte italiana. Nel caso specifico, con il suo gesto ha portato alla luce la quinta delle 28 scene di affreschi incentrati sulla storia di San Francesco di Assisi. Oltre a questo, però, Achille Lauro Sanremo 2020 si è voluto anche schierare dalla parte delle donne.

Questo Festival è molto incentrato su questo tema, sta di fatto che ieri sono stati fatti molti monologhi, alcuni decisamente commoventi, sul genere femminile, sulle violenze e sull’importanza che viene data alla bellezza. Togliendosi il mantello, dunque, Achille è come se avesse voluto liberare le donne dal “peso” della bellezza e avesse voluto mostrare quello che c’è oltre il semplice aspetto fisico.