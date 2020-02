Elga Enardu contro Antonio Zequila: la clamorosa rivelazione

Elga Enardu ha fatto una rivelazione molto interessante su Antonio Zequila. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: Antonio Zequila contro Pago e Serena

L’ingresso di Serena Enardu come una nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto storcere il naso a più persone, soprattutto all’interno della Casa. Se Fabio Testi è stato più diplomatico nel parlarne e ha detto che era nata nei loro confronti una certa invidia per il loro percorso, per il loro amore, che avrebbe oscurato tutti gli altri, Antonio Zequila è stato un po’ più diretto.

Secondo lui è un grande svantaggio per tutti a livello di gioco perché adesso Pago e Serena faranno fronte comune nelle nomination. L’attore non ha riservato parole molto gentili alla nuova arrivata e si è scontrato ormai diverse volte con Pago.

La confessione di Elga Enardu

Se conoscete bene Serena Enardu sapete che lei ha una sorella gemella, Elga, che è sempre molto vicina a Serena ed è molto presente per difenderla da tutti gli attacchi. Anche in questa occasione non poteva non intervenire a proposito degli attacchi di Antonio Zequila.

Elga ha affidato la sua replica e la sua clamorosa rivelazione alle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. L’ex tronista ha detto che Antonio Zequila non fa altro che parlare ma la verità è che, quando lei era una tronista di Uomini e Donne, lui voleva andare a corteggiarla.

Parole davvero inaspettate, ma Elga non si è fermata solo a questo. Ha anche detto che vorrebbe un confronto faccia a faccia con lui. La produzione del reality glielo permetterà? Voi che dite?

Tutti contro Antonio Zequila

Ad ogni modo Antonio Zequila non sta avendo un percorso sereno all’interno del reality. Il pubblico è per la maggior parte contro di lui perché non si è distinto per i suoi modi gentili. Quando è entrata Valerina Marini non ha fatto altro che parlare del suo sovrappeso e di quanto fosse brutta, negli ultimi giorni sta attaccando Patrick in tutti i modi.

Nonostante tra loro ci sia un rapporto amichevole e scherzoso, come dimostrato dalla produzione e da Alfonso Signorini, alcune frasi sono davvero pesanti e il pubblico ne ha chiesto più volte la squalifica.