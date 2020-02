Serena Enardu è rifatta? Com’era quando faceva la tronista: la trasformazione [FOTO]

Serena Enardu è da qualche giorno una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La sarda ha voluto rischiare e, nel tentativo di riconquistare il suo ex fidanzato Pago, ha deciso di rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

Forse non tutti ricordano che lei ha avuto un percorso all’interno di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi: è infatti stata una tronista. Ma come è cambiata nel tempo? (Continua dopo la foto)

Serena Enardu sul trono di Uomini e Donne

La sarda è stata seduta sul trono più temuto ed agognato della tv, accanto alla sua collega Angela Artosin. Un’avventura, la sua, non proprio lineare. Dopo aver intrapreso una conoscenza con il calciatore, suo corteggiatore Giovanni Conversano, ha deciso di abbandonare il trono all’improvviso e senza terminare il percorso, lasciando lui nello sconforto più totale.

Quando Maria De Filippi ha proposto a quest’ultimo il trono, lei ha scelto di riscendere le scale e di provare a riconquistarlo. Ma il tronista non se lo è fatto ripetere due volte: non appena l’ha vista è corso tra le sue braccia. I due hanno iniziato una storia al di fuori delle telecamere, terminata in maniera abbastanza turbolenta.

La concorrente del Grande Fratello rispetto al suo esordio sul trono sembra non essere proprio cambiata. Per lei il tempo di è letteralmente fermato e sono in molti a sostenere che abbia fatto un patto col diavolo. Serena a 42 anni compiuti ha un fisico da pin up ed anche il viso è perfetto: non una ruga, non una imperfezione. (Continua dopo la foto)

L’amore con Pago al Grande Fratello Vip

Ha deciso di riconquistare il cuore del suo Pago e ci è (quasi) riuscita. La sua entrata nella casa più spiata di Italia ha letteralmente sconvolto il cantante che ha infine ceduto all’amore. Pur dichiarando di nutrire un certo timore per il futuro, vista la sofferenza che ha provato in questi mesi, ha deciso di dare una seconda chance a questa storia. Intanto, i piccioncini hanno passato la notte insieme, ma c’è già chi si chiede quanto durerà questa tregua tra i due.