L’Eredità, Flavio Insinna, un regalo speciale per il compleanno di Fabrizio Frizzi: “Manca troppo…” [FOTO]

Il 62esimo compleanno di Fabrizio Frizzi

La puntata odierna de L’Eredità sarà molto speciale: infatti, oggi 5 febbraio 2020 Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni. Purtroppo lo storico conduttore del game show di Rai Uno è venuto a mancare un paio di anni fa a causa di un’emorragia cerebrale. Una morte che ha sconvolto la famiglia del professionista romano, ma anche tutti coloro che lo amavano, ovvero i fan e tutti i colleghi di lavoro.

Tra questi anche Flavio Insinna che due stagioni fa ha preso il post di Fabrizio a L’Eredità. Il suo compito è molto difficile perché prendere le redini di un quiz portato al successo dal marito della Mantovan non è stato semplice.

Flavio Insinna ricorda il suo predecessore a L’Eredità

Per l’occasione Flavio Insinna ha voluto ricordare il suo collega, ma soprattutto amico, attraverso un commovente post su Instagram. Nessuna parola ma solo una foto che non ha bisogno di didascalia io messaggi. Nel post in questione si vede il compianto Fabrizio Frizzi sorridente, un’immagine impressa a milioni di italiani.

Infatti il conduttore de L’Eredità era sempre allegro e disponibile con tutti anche nell’ultimo periodo della sua vita, quando stava lottando contro un brutto male. Ovviamente l’iniziativa da parte dell’attore romano ha commosso tutti i follower che, oltre a lasciare dei likes hanno fatto gli auguri al grande Fabrizio che rimarrà sempre nel cuore degli italiani. (Continua dopo il post)

I messaggi d’auguri di Flavio Insinna e Antonella Clerici

Flavio Insinna non è l’unico personaggio dello spettacolo che ha voluto ricordare il compleanno di Fabrizio Frizzi. Infatti anche la collega Antonella Clerici ha postato una foto su IG che la mostra in compagnia al conduttore de L’Eredità.

I due erano dei grandi amici e questo sentimento continua grazie alla vicinanza di Carlotta Mantovan e alla piccola Stella. Sicuramente nelle prossime ore arriveranno anche i ricordi dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa e di altri vip. Mentre la vedova di Frizzi continua a mantenere il silenzio social quando si parla del compianto marito.