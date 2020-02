Malore al GFVip: Patrick si sente male e vomita in diretta (VIDEO)

Malore al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo

Questa volta è Patrick Pugliese che tiene sotto torchio tutti i suoi amici all’interno della casa. Con il Festival di Sanremo più seguito degli ultimi quindici anni, Alfonso Signorini dovrà davvero fare i salti mortali per non essere battuto dalla concorrenza.

A regalare ai fan del GFVip un momento in grado di grande divertimento ci ha pensato proprio Patrick, ripetendo un episodio accaduto ormai 16 anni fa. Il concorrente ha infatti replicato la celebre scena del vomito quando per colpa del troppo alcol si sentì male, finendo a rovesciare tutto nella suite della Casa. La storia purtroppo si è ripetuta di fronte allo sguardo attonito di Fernanda Lessa, Paolo Ciavarro e gli altri… Vediamo cosa è successo.

Patrick vomita in diretta, la storia si ripete

Di sicuro Patrick Pugliese è uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione del GFVip. Stamattina durante la colazione, i suoi colleghi hanno assistito ad un episodio poco carino che però ha fatto divertire tutti. Nel dettaglio in preda ad un attacco di risata, si è sentito male strozzandosi con del latte. Il concorrente ha allora vomitato la bevanda sul tavolo e la camomilla gli è uscita dal naso. (Continua dopo il video)

Ci siamo, signori. PATRICK HA FINALMENTE VOMITATO.

Dallo champagne al latte ✈️✈️✈️#GFVip pic.twitter.com/qf26yfJnSG — jean (@mujerdemilcara) February 4, 2020

Piovono accuse al GFVip

Poche settimane fa, Patrick Pugliese insieme a Salvo Veneziano e Sergio è stato protagonista di un brutto episodio all’interno della casa. Un siparietto per nulla simpatico ha creato per giorni un vero e proprio putiferio sui social tanto che molti utenti hanno addirittura chiesto l’espulsione dal programma.

I tre ragazzi , ma in particolar modo Salvo ha esagerato con delle battutine poco carine nei confronti di Elisa De Pacinis, mettendo in evidenza un tema molto delicato come la violenza sulle donne.

Dopo varie polemiche gli inquilini sotto accusa sono stati invitati da Alfonso Signorini ad incontrare attraverso un’associazione di Rome alcune vittime sopravvissute agli abusi e torture dei loro compagni, evitando così la prossima volta a riflettere.