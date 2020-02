Beautiful anticipazioni Usa: Wyatt e Flo, notte di passione

Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful. Stando alle anticipazioni, il dolore per la perdita di Beth farà allontanare Hope e Liam, che finiranno per lasciarsi. Intanto, tra Wyatt e Flo scatterà la scintilla, con grande rabbia di Sally.

Beautiful spoiler: Thomas e Liam rivali in amore

Nelle prossime puntate della soap opera ambientata a Los Angeles, Liam affronterà Thomas dicendogli che Hope non lo amerà mai e che il reale motivo per il quale ha iniziato una relazione con lui è per fare da madre a Douglas. Tuttavia, le parole di Liam avranno poco o nessun effetto su Thomas, che continuerà a credere nella famiglia perfetta con la giovane Logan.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas verrà a sapere che Beth è viva e che in realtà è Phoebe. Il giovane Forrester terrà nascosta la verità alla sua amata, temendo di perderla. La scoperta farà cadere Thomas in uno stato ossessivo, dal quale non uscirà più. Nello stesso tempo, Hope metterà al corrente il padre di Douglas sui suoi reali sentimenti: accetterà di prendersi cura del piccolo, nonostante sia ancora innamorata di Liam.

Flo e Wyatt, scoppia la passione

Le nuove anticipazioni di Beautiful narrano che Liam non si arrenderà e farà di tutto per riprendersi Hope, tanto da organizzare per lei una cena romantica. L’atmosfera però diventerà subito cupa quando i due affronteranno l’argomento della morte di Beth. Liam capirà di non avere più speranza di riavere sua moglie e inizierà a rassegnarsi.

Intanto, Wyatt e Flo si incontreranno al pub e ricorderanno con nostalgia i tempi della scuola superiore, periodo nel quale erano fidanzati. L’amore sarà nell’aria e i due si scambieranno un lungo bacio. La serata proseguirà a casa di Wyatt, dove la coppia farà l’amore. Sally verrà tenuta all’oscuro di tutto, almeno per il momento.

Infine, nelle prossime puntate di Beautiful, vedremo Flo allontanarsi dal suo ritrovato amore Wyatt, in quanto si sentirà in colpa per il segreto che deve mantenere sulla piccola Beth. Come reagirebbe il ragazzo se sapesse che è stata capace di nascondere una verità così terribile?

Le trame diventeranno ancora più interessanti quando Liam chiederà aiuto a Wyatt per indagare su Flo e sui documenti di adozione di Phoebe che, a quanto pare, non sembrano essere in regola. Il segreto sullo scambio di culle verrà alla luce? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful per scoprire tutti gli sviluppi.