Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva ordina l’assassinio di Marcia

Non manca molto alla nuova stagione di Una Vita, che segnerà un salto temporale di ben dieci anni. Ramon troverà nuovamente l’amore dopo la morte di Trini accanto a Carmen, la dolce domestica dai capelli rossi. Nello stesso tempo, Felipe inizierà una relazione con Marcia, una cameriera brasiliana che gli farà perdere la testa. Di seguito, le anticipazioni della soap opera a riguardo.

Una Vita anticipazioni: Acacias in festa

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, Ramón e Carmen convoleranno a nozze, celebrando così il loro amore. Tutta Acacias sarà in festa e alla cerimonia si esibiranno Cinta e Bellita.

Nel frattempo, Genoveva continuerà a meditare vendetta. Ursula la aiuterà, con la speranza di riprendere il potere di un tempo. A tal proposito, la Dicenta proporrà alla sua padrona di sbarazzarsi di Marcia, ma Genoveva non sarà d’accordo, almeno per il momento.

Stando alle anticipazioni di Una Vita inoltre, Genoveva sarà frustrata dopo essere stata respinta per l’ennesima volta da Felipe. A quel punto, dirà ad Ursula di aver cambiato idea: Marcia dovrà morire.

Genoveva fuori controllo

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, sappiamo che Marcia si recherà da Felipe dicendogli che Ursula l’ha lasciata finalmente libera. Peccato si tratti di un tranello. I due si godranno l’apparente tranquillità con una passeggiata, senza sapere di essere finiti in un grosso guaio. La Dicenta, intanto, metterà al corrente Genoveva di aver già pensato ad un modo per sbarazzarsi della povera Marcia. Cosa avrà in mente?

Intanto Genoveva, cercando di riconquistare Felipe, propone a Ramón e Liberto di noleggiare una nave per rimpatriare i soldati feriti in Marocco. In questo modo, spera che il suo amato possa vederla sotto una luce diversa. Come svelano le anticipazioni di Una Vita però, la sua idea non avrà successo.

Felipe e Marcia continueranno a vedersi di nascosto, lasciandosi andare alla passione. Nel frattempo, Ramon e Carmen inizieranno ad avere i primi problemi. Il Palacios infatti, dopo essere convolato a seconde nozze, ricorderà con nostalgia la sua vita coniugale con la prima moglie Trini.

Sarà così che l’uomo inizierà a pretendere che Carmen si comporti come la compianta Crespo, cosa che la ferirà nel profondo. A complicare tutto, sarà l’arrivo di Milagros dopo diversi anni passati in collegio. Ramon riuscirà a trovare un equilibrio nella sua nuova famiglia? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una Vita per scoprire che cosa accadrà.