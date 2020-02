Caos sul cachet di Georgina Rodriguez a Sanremo, ecco dove sono finiti i soldi e il motivo della fuga

Tra i volti più discussi della terza serata del Festival di Sanremo c’è stata, sicuramente, Georgina Rodriguez, la quale ha generato sgomento specie in riferimento al lauto cachet che avrebbe chiesto. In questi giorni, infatti, la ragazza è finita al centro delle polemiche per aver richiesto un compenso davvero stellare per garantire la sua presenza nel teatro Ariston.

Ad ogni modo, quello che non tutti sanno è il retroscena in merito al suo guadagno. Stando a quanto emerso da L’Arena del Calcio e Mole 24, pare che la bella modella abbia devoluto l’intero compenso in beneficenza.

Il retroscena sul cachet di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez avrebbe ricevuto un cachet da 140 mila euro per svolgere il ruolo di co-conduttrice di Amadeus per una sera. La cifra destinatale è davvero elevata, se si pensa a quanto incassato da Diletta Leotta, Mara Venier, Antonella Clerici ed altri volti molto più famosi di lei. Ad ogni modo, la cifra è stata così elevata in quanto in studio c’è stato anche Cristiano Ronaldo.

I telespettatori, però, non sanno che l’intero importo percepito dalla ragazza pare sia stato devoluto all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. Tale struttura è destinata alla cura e all’assistenza dei minori. Per il momento, i diretti interessati hanno mantenuto molto riserbo sulla vicenda, questo per mantenere altissima la privacy. Proprio pochi giorni fa, l’ospedale in questione aveva fatto sapere di aver ricevuto una copiosa donazione da un privato. Un uomo, con il suo decesso, ha donato l’eredità di 500 mila euro all’ospedale.

La fuga con Cristiano Ronaldo

Dopo aver svelato questo segreto sul cachet di Georgina Rodriguez i telespettatori guarderanno con occhi diversi la giovane compagna di Ronaldo? Vedremo, nel frattempo, i numerosi fan sono rimasti molto delusi dall’atteggiamento che la coppia ha assunto subito dopo la fine del Festival. Nel caso specifico. Cristiano ha prenotato e pagato una cena in un ristorante ligure facendo credere a tutti che si sarebbe trattenuto lì dopo il Festival.

In realtà, il calciatore in compagnia della sua metà, si è messo in sella alla sua vettura e si è diretto a Bordighera. Il motivo di tale fuga risiede nella volontà di evitare di essere braccati dalle telecamere, dai fotografi e dai fan.