Festival di Sanremo 2020, le 5 cose più assurde accadute: furto, squalifica e… (Foto e Video)

L’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo 2020 è volta al termine e di cose assurde ne sono accadute. La settantesima competizione della musica italiana è incominciata facendo grande rumore a causa delle dichiarazioni di Amadeus nei confronti della co-conduttrice Francesca Sofia Novello.

Ad ogni modo, per un inizio così scoppiettante, non potevano che accadere numerosi colpi di scena durante le varie puntate. Gli spettatori, infatti, hanno assistito ad almeno 5 episodi davvero esilaranti. Tra questi: look stravaganti, una fuga, una squalifica, un furto e uno spoiler indesiderato. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

I look di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 e la fuga

Il primo tra i 5 episodi assurdi accaduti quest’anno al Festival di Sanremo 2020 è caratterizzato sicuramente dai vestiti indossati da Achille Lauro. Lo stravagante cantante, infatti, ha esordito sul palco dell’Ariston con una tunica nera e oro e al di sotto aveva una tutina effetto nudo che ha lasciato senza parole il pubblico. Questo, però, è stato solo l’inizio di una lunga serie di outfit provocatori e assurdi. Di seguito le foto delle sue apparizioni. (Continua dopo la foto)

Il secondo avvenimento molto discusso è stato caratterizzato dalla fuga di Cristiano Ronaldo. Dopo aver presenziato nel corso della puntata del Festival in cui era presente la sua compagna Georgina Rodriguez, il calciatore ha ingannato i fan per scappare via. Il calciatore ha fatto credere a tutti di cenare in un ristorante della zona, mentre invece si è dileguato con la sua vettura nella notte.

La squalifica, il furto e lo spoiler

Tra le cose più assurde del Festival di Sanremo 2020, però, non può certamente mancare la squalifica di Morgan e Bugo. Quest’ultimo, infatti, nel bel mezzo dell’esibizione della semi finale, ha lasciato il palco dell’Ariston lasciando il suo compagno da solo. Il motivo è risieduto nel fatto che Morgan ha cambiato le parole della loro canzone trasformandole in insulti nei confronti del suo compagno d’avventura. Di seguito il video di quanto accaduto. (Continua dopo la foto)

Ieri sera, invece, durante la finale, sono stati due i fatti esilaranti che hanno lasciato spiazzati i telespettatori. Il primo è stato il “furto” di Piero Pelù che, durante la sua esibizione, è sceso tra gli spettatori ed ha rubato la borsetta di una signora. L’ultimo, invece, riguarda lo spoiler sul vincitore che è stato fatto da Sky 20 minuti prima della comunicazione di Amadeus.