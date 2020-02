Ida Platano: “Barbara De Santi dubita di me e Riccardo? Parla a vanvera”

Ida Platano controbatte ai dubbi espressi da Barbara De Santi

Tra moglie e marito mai metterci il dito. Finché però il rito del matrimonio non consacra il sentimento davanti a Dio è però ancora lecito ficcare il naso. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno fatto visita negli studi tivù per aggiornare il pubblico sulla loro relazione.

I due ex volti del Trono Over hanno spiegato di essere finalmente complici, checché ne dica Barbara De Santi. Dalla dama sono arrivati alcuni commenti negativi in merito all’affiatamento di coppia, definito scarso.

Ai taccuini di Uomini e Donne Magazine, Ida Platano respinge le accuse e precisa di non essere minimamente toccata dalle parole proferite dall’ex compagna di parterre. Le sono scivolate addosso, anche perché ha espresso il proprio giudizio su un incontro fortuito di pochissimi minuti sul quale reggono ben poche discussioni. È dell’opinione che la De Santi abbia dato pure eccessivo peso al fatto di non essere stata da lei salutata.

Rispunta il sole

Invece di soffermarsi sulle polemiche, Ida Platano vede il bicchiere mezzo pieno. Dopo aver sofferto molto come solo lei e le persone accanto sanno, va decisamente meglio. Era giunta al punto di restare chiusa in casa, di fuggire da ogni genere di rapporto.

Adesso, al di là di Riccardo Guarnieri (una persona importantissima), ha tirato pure fuori la testa dal suo guscio di dolore, ripreso a coltivare le amicizie – cosa che da tempo non faceva – e sta finalmente bene.

Una persona a Ida davvero cara, conosciuta nel programma di Maria De Filippi, è Gemma Galgani. Ci metterebbe dieci firme per arrivare al suo stesso traguardo: così piena di grinta, di energia, di voglia di scoprire l’anima gemella.

Ida Platano: l’augurio a Gemma Galgani

Talvolta la Platano si chiede in che modo Gemma riesca a fare tutto quanto ed è certa sia la sua gioia di vivere a preservarla tanto bella e giovanile. Dal canto suo, affezionatissima alla piemontese, può giusto augurarle buona fortuna: di trovare una persona degna di lei, che le dia amore.

Il dolce pensiero della Platano avrà fatto probabilmente commuovere Gemma Galgani, data la spiccata sensibilità che da sempre la contraddistingue. Da oltre un decennio è presenza fissa nel dating show, ma lei ha ancora fiducia nel futuro. Scriverà un epilogo felice, sull’esempio dell’amica?