Beautiful trame americane: Brooke si allontana da Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che la storyline sullo scambio di culle, che durerà ancora molti mesi, contribuirà a sconvolgere anche altri delicati equilibri, oltre a quelli di Hope e Liam. Il matrimonio tra Ridge e Brooke infatti, arriverà al capolinea.

La Logan inizierà a sospettare che Thomas stia manipolando sua figlia e troverà conforto solo in Bill, visto che Ridge non farà altro che allontanarla e incolparla di non credere a suo figlio. Nel frattempo, il perfido Thomas persevererà con il suo piano per manipolare la giovane Logan e far sì che diventi sua moglie.

Beautiful anticipazioni: Brooke e Bill di nuovo vicini

Nelle puntate americane della soap opera in onda prossimamente su Canale 5, vedremo Brooke sospettare del comportamento di Thomas. La donna noterà che il figlio di Ridge è troppo ossessivo nei confronti di Hope, oltre a manifestare strani scatti d’ira. Che cosa sta nascondendo? Brooke, preoccupata, parlerà a cuore aperto con Ridge che, dal canto suo, la inviterà a farsi i fatti suoi.

Il fatto che Ridge si rifiuti di riconoscere che suo figlio Thomas stia perdendo la testa farà rattristare non poco Brooke. Come svelano gli spoiler di Beautiful, la Logan troverà conforto nel suo ex Bill, che sarà ben lieto di passare del tempo con lei. Al contrario di Ridge, Bill si preoccuperà una volta sentiti i racconti di Hope sul conto di Thomas. Allertato, le prometterà di starle vicino e di offrirle tutto il suo aiuto.

Bill indaga sul passato di Thomas

Lo Spencer non sarà tranquillo e così comincerà ad indagare sul passato di Thomas. Tuttavia, Bill non riuscirà a trovare nulla di compromettente. Dopo aver telefonato a Brooke, le dirà di stare tranquilla, in quanto crede che il giovane Forrester sua innocuo.

In realtà, il magnate cercherà di non farsi coinvolgere troppo, in quanto temerà di perdere di nuovo Katie, qualora scoprisse che lui e Brooke si stanno avvicinando. Nelle prossime puntate di Beautiful inoltre, Hope sembrerà totalmente estraniata dalla realtà.

La Logan Jr. non riuscirà a staccarsi da Phoebe e nella sua mente si insinuerà il dubbio, o meglio, l’ossessione che quella bimba sia realtà sua. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Steffy ne sarà preoccupata, tanto da decidere di lasciare la città con Phoebe e Kelly per qualche tempo.

Lo stesso Liam capirà che c’è qualcosa che non va in Hope, ma nemmeno la sua vicinanza riuscirà a confortarla. Certo è che il segreto sul cambio delle culle inizierà a vacillare ogni giorno di più.