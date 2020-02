“E’ finita la farsa…”: Naike Rivelli seminuda, a gambe aperte davanti la finestra protesta contro Sanremo [FOTO]

Naike Rivelli e la protesta contro il Festival di sanremo

A quanto pare a Naike Rivelli non piace proprio il Festival di Sanremo. Ricordiamo che la kermesse canora, giunta alla 70esima edizione e condotta da Amadeus, si è conclusa sabato scorso con la vittoria di Diodato. La settimana scorsa in occasione della prima serata, la figlia di Ornella Muti ha scritto un post di protesa contro la manifestazione di Rai Uno che ogni anno si svolge nella cittadina ligure.

Addirittura la 45enne aveva scritto al fianco di una foto provocatoria che era iniziata la farsa. Secondo lei Sanremo è solo un covo di raccomandati, figli di papà e ragazzi che provengono dai talent show di Maria De Filippi. Nella serata di domenica, invece, la modella ha lanciato un nuovo messaggio che ha fatto parlare molto i follower.

La figlia di Ornella Muti col lato B di fronte ad una finestra

Naike Rivelli si è ripetuta, infatti se lunedì scorso aveva annunciato l’inizio ora su Instagram ha scritto che è finita la farsa, rivolgendosi ovviamente al Festival di Sanremo. La figlia di Ornella Muti si è mostrata sul social network quasi svestita con addosso solo un paio di slip color carne che si fa a fatica vederle.

Ma non è finita qui visto che la 45enne si è messa in una strana posizione, ovvero con il suo lato B di fronte ad una finestra. Fortunati coloro che si trovavano nel palazzo di fronte che si sono trovati davanti un bellissimo panorama. Condizione che è stata evidenziata da molti follower della modella che hanno commentato sotto la foto in questione. (Continua dopo il post)

La reazione da parte del popolo del web

Ma anche in questo caso l’iniziativa da parte di Naike Rivelli non è piaciuto a tutti, infatti sotto il post sono apparse anche delle feroci critiche da parte di alcuni utenti. Uno in particolare ha consigliato alla figlia di Ornella Muti di darsi al porno visto che quasi tutte le foto che posta sul social network hanno come tema la nudità.

Anche in questo caso, però, la 45enne ha lasciato sorvolare non replicando alla provocazione dell’internauta. Resta il fatto che l’immagine ha ottenuto migliaia di mi piace e tantissime reazione dai seguaci.