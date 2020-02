Elodie da bollino rosso, accavalla le gambe sul letto di fronte a Marracash: che visione [FOTO]

Il successo di Elodie al Festival della canzone italiana

Un momento molto positivo per Elodie che di recente è stata una delle protagoniste della 70esima edizione del Festival di Sanremo. La Di Patrizi, infatti, ha conquistato il pubblico non solo per il suo brano ‘Andromeda’, ma anche per i look adottati durante le sue performance.

Mise che ha poi riproposto attraverso una serie di scatti condivisi sul suo seguitissimo account Instagram. E a proposito di social network, di recente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ne ha condiviso uno al fianco del suo fidanzato Marracash.

La Di Patrizi a Sanremo 2020 col pezzo Andromeda

Con ‘Andromeda’, la canzone scritta appositamente per lei dal caro amico Mahmood, Elodie è riuscita a conquistare il pubblico, la giuria e soprattutto la sala stampa. L’ex allieva di Amici ha una voce potente ed una grande padronanza del palcoscenico.

Per non parlare del suo corpo mozzafiato e lo sguardo ammaliante. In poche parole la Di Patrizi oltre alla bellezza ha anche tutte le carte in regola per diventare una delle cantanti più apprezzate e ricercate del panorama musicale del nostro Paese.

Lo spacco vertiginoso di Elodie manda in visibilio i seguaci

La forza di Elodie che esprime sul palco è dovuta anche all’amore che prova per la sua dolce metà, ovvero il rapper siciliano Marracash. I due stanno insieme da qualche mese e tra loro le cose vanno alla grande. Infatti ci sono state già le presentazioni in famiglia e la madre della Di Patrizi è rimasta molto colpita in senso positivo del fidanzato della figlia.

Anzi la donna ha detto di più, ovvero vorrebbe che la consanguinea si sposasse e le desse al più presto un nipotino. Su Instagram la cantante ha postato una foto che la ritrae insieme al rapper mentre sono seduti comodamente sul letto. Ma l’occhio dei follower è caduto sulla ragazza.

Il motivo? Quest’ultima indossa un’abito nero, lo stesso utilizzato in una delle serate di Sanremo con una scollatura vertiginosa per non parlare dello spacco. Elodie accavalla le gambe davanti a Marracash mostrando più del dovuto. Ecco la foto in questione: