“Dov’è la farfallina…?”: Belen Rodriguez in mutandine e reggiseno trasparente, web in tilt [FOTO]

Belen Rodriguez regina del web

Nonostante si è riaccasata da mesi con Stefano De Martino, Belen Rodriguez continua ad essere la regina indiscussa del gossip ma anche della provocazione. Il ritrovato amore per il ballerino napoletano e la crescita del figlio Santiago, che ormai comprende il significato delle cose, non hanno frenato la soubrette argentina postare delle foto dal sapore bollente sul suo profilo IG.

Un account seguito da 9,2 milioni di follower. Quindi, dopo aver visto alcuni scatti e Stories realizzati con la famiglia nella meravigliosa Disneyland Paris, la conduttrice di Tu si que vales ha voluto osare con un’immagine hot.

La modella argentina in intimo su Instagram

Nel post in questione, Belen Rodriguez si è fatta vedere semplicemente in intimo, con solo uno slip e un top bianco e trasparente che mette in bella mostra il suo generoso décolleté. La modella argentina stava realizzando uno shooting fotografico per un noto brand di biancheria. Nello specifico la compagna di Stefano De Martino sembra una statua greca, infatti è posizionata su un piedistallo e dietro di lei ci sono alcune opere marmoree.

Uno scatto che ha mandato in visibilio il popolo del web scatenando le loro fantasie, anche quelle proibite. Grazie al suo fisico mozzafiato la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha ancora fatto bingo. Il risultato? Migliaia di likes e centinaia di complimenti. (Continua dopo il post)

Belen Rodriguez non è incinta: la conferma in una foto su IG

Alcuni utenti di Belen Rodriguez le hanno scritto dov’è finita la famosa farfallina. Infatti nella foto in questione, nonostante la modella argentina è in intimo non è possibile vedere il tatuaggio che tanto ha fatto parlare in un Sanremo di alcuni anni fa.

In questa immagine c’è solo una cosa certa oltre al fascino disarmante della compagna di Stefano De Martino. Se osserviamo bene, infatti, la donna fa vedere un addome super piatto. Al momento, quindi, non sembra aspettare nessun bambino, nonostante le tantissime soffiate trapelate dalle riviste e dai portali web di gossip.