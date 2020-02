Andrea Scanzi contro Achille Lauro “Musica imbarazzante e voce orrenda”.

Andrea Scanzi fa nero il Festival di Sanremo e soprattutto Achille Lauro offendendo chi lo osanna

Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso ma le polemiche ancora no. Infatti Andrea Scanzi ha voluto parlare di questa kermesse canora, soprattutto in un articolo su Il Fatto Quotidiano in cui lavora come giornalista.

Pure ammettendo il successo di share ottenuto da Amadeus, pensa che di certo questo non è stato il festival della musica. Secondo Scanzi, il direttore artistico ha presentate ospiti che erano soprattutto, carichi di enfasi invece che puntare ad esempio, alla qualità musicale.

A Fiorello, il giornalista poi, non ha voluto risparmiare critiche. Se pure è stato un crescendo, ha voluto dire che secondo lui i duetti che ha fatto con il presentatore hanno fatto ridere solo loro due.

Per Scanzi si è comportato un po’ troppo da balia dell’amico e spesso, ha coperto la scena al suo compagno di avventura. In più sostiene che Fiorello abbia fatto anche degli interventi inutili come il duetto con i Ricchi & Poveri. Secondo il giornalista non andava utilizzato come spalla perché il siciliano è un battitore libero.

Andrea Scanzi e le accuse ad Achille Lauro

Nel suo editoriale, Andrea Scanzi dopo aver detto che Fiorello secondo lui è stato troppo permaloso nello scontro con Tiziano Ferro, ha posto l’attenzione su Achille Lauro. Secondo il giornalista un paese che celebra un cantante come Achille Lauro si trova la canna del gas.

Per il giornalista la musica del cantante è davvero imbarazzante, così come la sua voce. Inoltre, ha detto che le provocazioni erano un po’ vecchie e quindi, considerarlo artista è un po’ come definire Matteo Renzi sincero.

In merito invece a quello che è successo tra Morgan e Bugo, il giornalista spiega che questa cosa resterà impressa nel Festival molto più della canzone: questo fa capire come a Sanremo della musica, non interessa a nessuno.

Altre frecciatine sul Festival

Nel lungo articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi ci tiene anche a dire che in realtà secondo lui Morgan aveva violentato Endrigo nel corso della sua interpretazione. Poi, per lui, Achille Lauro ha oltraggiato, con la sua performance nella serata delle cover, Mia Martini.

In più, non ha risparmiato neanche Amedeo Minghi e Rita Pavone che non sarebbero stati all’altezza. Insomma il giornalista è stato molto critico nei confronti del Festival: cosa risponderanno i protagonisti?