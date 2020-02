Loredana Lecciso racconta la passione tra lei e Albano

La showgirl si confessa

Dopo il successo al festival di Sanremo di Albano e Romina Power, Loredana Lecciso racconta del suo rapporto con il cantante. L’esibizione di Albano con la sua ex moglie raccoglie molte critiche positive, cantano anche un inedito scritto da Malgioglio.

Loredana afferma che la passione con l’artista è sempre viva e che negli anni cresce sempre di più. La showgirl è felice della famiglia costruita insieme, hanno due figli, Jasmine e Bido.

Si sentono più volte al giorno anche con videochiamate e il suo rammarico è la sua impulsività passata. La donna spiega anche perché non era tra il pubblico all’Ariston, in realtà non ha mai assistito alle performance a Sanremo di Albano.

La rivalità con Romina Power

Loredana Lecciso racconta anche che tra lei e Romina non c’è una vera rivalità, almeno da parte sua. Ci scherza ormai da sempre e ammette che da parte sua ci sono stati tentativi di tenderle la mano. Tentativi a cui pare che la ex moglie di Albano non abbia mai risposto.

Loredana ospite a Pomeriggio Cinque lancia una frecciatina nei confronti della Power che non sfugge a nessuno. Parla del finto scivolone di Albano dicendo che Romina con la sua casacca si sia appoggiata a lui. Sostiene parlando con Barbara D’Urso che sicuramente doveva essere una gag e che ciò che conta è l’esibizione.

Gli applausi ricevuti confermano il calore di tutti gli italiani. Pare che sia stato merito della soubrette se Albano abbia partecipato al festival, ancora una volta ha un ruolo fondamentale per il cantante. Questo fa pensare ci sia ancora un legame e un sentimento profondo.

Felicità e serenità

Sembra proprio che Felicità non sia solo uno dei successi maggiori di Albano, ma rappresenta lo stato d’animo di Loredana mentre viene intervistata. Lei stessa dice di essere finalmente felice e serena e la prova è il suo essere così entusiasta nei commenti sulla settantesima edizione del festival, che vede protagonista la storica coppia Albano e Romina.