GF VIP, Patrick si scaglia contro Serena Enardu: “È una buzzurra” ecco cosa è successo

Serena Enardu sta dividendo parecchio le opinioni dei vari concorrenti del GF VIP, tra i più adirati per i suoi atteggiamenti sembra essere Patrick. Dopo quello ce è accaduto lunedì scorso durante la diretta sono stati in molti ad esprimere la loro opinione in merito alla lite tra l’ex tronista e Pago.

Già Paola Di Benedetto ci ha pensato ad attaccare duramente la Enardu per aver assunto un comportamento errato ed infantile. Se la giovane concorrente, però, ha affrontato faccia a faccia la sua interlocutrice, c’è chi ha preferito parlare male di lei alle spalle. Vediamo cosa ha detto Pugliese.

Tutti contro Serena Enardu

Nell’ultima diretta del GF VIP, Alfonso Signorini ha fatto entrare in casa il fratello di Pago affinché lo informasse di alcuni gesti inappropriati della sua donna. Questo intervento, però, è stato reputato decisamente fuori luogo dalla sarda, che non ha esitato a esprimersi duramente contro il cognato e il suo fidanzato. La maggior parte dei presenti in casa e dei telespettatori, però, ha condannato il suo modo di fare reputandolo troppo aggressivo.

Tra i vari concorrenti ad esprimere il proprio punto di vista in merito c’è stato anche Patrick, il quale ha duramente attaccato Serena Enardu. Durante una chiacchierata con Aristide Malnati, Andrea Denver e Antonio Zequila, il concorrente ha definito buzzurra la coinquilina. L’ex tronista, dunque, avrebbe mancato di rispetto al suo compagno e alla sua famiglia.

Il duro attacco di Patrick Pugliese al GF VIP

Con i suoi modi di fare troppo irruenti e il suo atteggiamento da super donna, quindi, ha dimostrato di voler a tutti i costi prevaricare su Pago. Patrick, inoltre, ha aggiunto che se Serena Enardu si fosse comportata in quel modo con lui, di questi tempi l’avrebbe già mandata a quel paese. Le parole di Pugliese sono state davvero molto dure nei confronti della ragazza.

Per il momento, però, la Enardu è completamente all’oscuro di quanto detto da Patrick. Nel corso della puntata di venerdì 14 febbraio, il conduttore provvederà sicuramente a metterla al corrente di tutto. Come reagirà la bella sarda nel notare che quasi tutti sono contro di lei?