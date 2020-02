Serena Enardu e Alessandro Graziani hanno avuto rapporti intimi? La confessione a Uomini e Donne

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Serena Enardu e della storia d’amore con Pago, tormentata dal fantasma di Alessandro Graziani. Nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne, tra gli ospiti in studio c’è stato anche Alfonso Signorini, il quale ha voluto indagare sul passato dell’ex tronista.

Il sito Il Vicolo della news ha svelato che il conduttore ha approfittato della presenza del corteggiatore per fargli qualche domanda e le risposte sono state davvero esilaranti. Andiamo a vedere quello che è emerso.

Alfonso Signorini interroga Alessandro Graziani

Il 13 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Per la prima volta nella storia del talk show, tra gli ospiti c’è stato il conduttore del GF VIP, Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha parlato del percorso di Serena e Pago all’interno del reality show e poi ha menzionato i like sospetti della Enardu ad Alessandro Graziani. Su questo argomento, il corteggiatore ha detto di non vederci assolutamente nulla di male.

A suo avviso, infatti, si è trattato di un gesto di poca importanza che, tuttavia, considerando come stessero andando le cose nella coppia, si poteva evitare. In seguito, il corteggiatore ha risposto ad alcune domande inerenti il rapporto con l’ex tronista. Nel caso specifico, Signorini gli ha domandato se i due si fossero frequentati al di fuori del programma.

Alessandro vago sull’intimità con Serena Enardu

Alessandro Graziani ha confermato di aver visto qualche volta Serena Enardu. A quel punto, poi è intervenuta Tina Cipollari la quali ha detto che alcune sue amiche hanno beccato i due ragazzi insieme a Cagliari nel mese di settembre.

Successivamente, l’atmosfera è diventata un po’ più calda. In particolar modo, l’opinionista Lorenzo Riccardi ha alluso al fatto che tra Serena e Alessandro potesse esserci stato un rapporto intimo.

Graziani, però, da vero gentiluomo ha preferito non proferire parola in merito. Il ragazzo ha detto che sarebbe stato più opportuno fare questa domanda direttamente alla concorrente del Grande Fratello VIP. Inoltre, ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di andare oltre nella conoscenza, ma le cose non sono andate come sperava e adesso vuole cimentarsi solo nel suo percorso a Uomini e Donne.