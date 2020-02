Uomini e Donne, Daniele Dal Moro abbandona il trono. Ecco il motivo

Daniele abbandona il trono?

Nelle ultime ore sta circolando sui social una notizia che riguarda il nuovo tronista Daniele Dal Moro. In poche parole potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne per la sua ex.

Il pubblico di canale 5 ha avuto la possibilità di conoscerlo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 16. Quest’esperienza televisiva gli ha permesso di conoscere Martina Nasoni, la vincitrice dell’edizione.

Una volta finito il reality hanno voluto intraprendere una relazione, però le cose non sono andate bene. La redazione aveva proposto a lei di sedersi sul trono, ma non ha accettato per amore. Daniele, invece, ha accettato senza pensarci due volte. Probabilmente potrebbe essersi pentito secondo i fan.

Un oggetto sospetto

Daniele abbandona il trono? Per ora sta portando avanti il suo percorso, in quanto sta appassionando i telespettatori fedeli al programma di Maria De Filippi. Tra alti e bassi la sua storia con ‘la ragazza con il cuore di latta’ è giunta al termine pochi mesi fa. Quest’ultima ha dichiarato con una Instagram Story di essere felice per lui, anche se sperava in suo un ipotetico ritorno.

Le persone a lei più vicine credono che potrebbe valutare l’idea di andare a corteggiarlo. Se così fosse, le altre pretendenti partirebbero svantaggiate. Da quando l’imprenditore veronese ha messo piede nello studio, non ha mai nominato la sua ex fiamma. Tuttavia nelle ultime registrazioni ha sfoggiato un oggetto che non è passato inosservato ai più attenti.

In pratica ha indossato una bandana nera, ovvero un regalo di lei, che ha mostrato ai follower durante il loro fidanzamento. Molti si chiedono se si tratta di un gesto privo di valore o imrato a lanciare un messaggio subliminale. Come reagiranno le corteggiatrici? E Martina? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

‘Sono una persona molto particolare: ho mille sfaccettature’

Daniele ha le idee molto chiare su ciò che vuole. Desidera accanto una donna determinata e di forte personalità. Ama confrontarsi e non sopporta l’idea di avere una partner maniaca dell’ordine come lui. Per quanto riguarda il ‘collega’ Carlo non lo teme perché è una persona del tutto diversa da lui.

Non possono suscitare interesse allo stesso modo perché hanno due modi di ragionare e fare opposti. Nonostante tutto è probabile che possano litigare per qualche corteggiatrice.