Alfonso Signorini a Uomini e Donne: il conduttore presente in studio per indagare su Alessandro e Serena

Alfonso Signorini si è presentato nella registrazione di Uomini e Donne per indagare sul rapporto tra Alessandro Graziani e Serena Enardu

Uomini e Donne: Alfonso Signorini presente nella registrazione del trono classico

Giovedì 13 febbraio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. A sorpresa in studio è arrivato Alfonso Signorini. Il motivo? Interrogare Alessandro Graziani, ora corteggiatore di Giovanna e Sara.

Il conduttore del Grande Fratello Vip voleva sapere se ci fossero stati rapporti intimi tra lui e Serena Enardu.

Rapporti intimi tra Serena e Alessandro? Lui non risponde, Tina ha le prove

Alessandro ha detto ad Alfonso che questa domanda doveva essere fatta a Serena. Lui voleva approfondire la conoscenza con lei ma poi le cose sono andate diversamente. Tuttavia, ogni volta che Serena o Alessandro hanno parlato del loro rapporto avevano detto di essersi solamente sentiti. Invece le cose non stanno proprio così.

Tina Cipollari è intervenuta sull’argomento e ha detto che alcune sue amiche hanno visto Serena e Alessandro insieme a Cagliari e che hanno trascorso un weekend insieme a settembre. Alessandro ha detto di non aver mai nascosto questa cosa, ma poi non ha più detto nulla mentre gli altri scherzavano e alludevano a rapporti intimi tra di loro.

Pago e Serena al capolinea?

Da quando Serena è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la fiducia di Pago ci sono stati alti e bassi tra di loro. Inizialmente hanno dato sfogo alla passione, poi sono sorti alcuni problemi.

Ad esempio, Pago ha scoperto dal fratello che Serena ha continuato a lasciare dei like ad Alessandro Graziani fino a prima di entrare e questo l’ha infastidito molto. C’è stato un litigio furioso e il comportamento dell’ex tronista non è piaciuto a nessuno.

Pago, inoltre, nei giorni successivi ha fatto un confessionale inaspettato, dicendo che inizia ad essere stanco. Non ha dubbi sull’amore che Serena prova per lui, ma ci sono cose che non lo convincono. Nella prossima puntata Alfonso Signorini metterà al corrente il cantante su quello che è successo a Uomini e Donne?