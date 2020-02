Uomini e Donne, anticipazioni: ospiti Giulio Raselli e Giulia D’Urso, lui si scusa con Giovanna Abate

Giulio e Giulia sono stati ospiti in studio e l’ex tronista ne ha approfittato per chiedere scusa a Giovanna. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Giulio Raselli chiede scusa a Giovanna Abate

Giulio Raselli ha avuto un percorso televisivo piuttosto lungo e travagliato. Da corteggiatore di Giulia Cavaglia è poi andato a Temptation Island per fare il tentatore.

Dopo l’estate, però, ha deciso di accettare la proposta della redazione di Uomini e Donne di fare il tronista. Il suo trono è stato bersagliato da critiche e insinuazioni di ogni tipo, ma alla fine è riuscito a fare la sua scelta. Giulio ha scelto Giulia D’Urso.

Tuttavia, nel dire a Giovanna che non era la sua scelta Giulio si è comportato molto male, trattando la persona con la quale aveva trascorso molti mesi con molta freddezza. La ragazza ne è rimasta del tutto sorpresa e anche il pubblico non ha gradito.

In occasione della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne di giovedì 13 febbraio, Giulio e Giulia sono stati ospiti in studio e l’ex tronista ne ha approfittato per chiedere finalmente scusa a Giovanna. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo.

L’incontro tra Giulio e Giulia e Giovanna

Nella registrazione del trono classico di giovedì 13 febbraio, dunque, Maria De Filippi ha avvisato Giovanna che stava per entrare una persona che le era piaciuta tanto. Dopo il video della scelta, sono entrati in studio Giulio e Giulia e Giovanna si è alzata per baciarli entrambi dicendo loro “ciao cari”. Poi, però, rivolgendosi a Maria, la nuova tronista ha detto: “il saluto più falso della storia”.

In ogni modo, Giulio ha parlato subito con Giovanna per chiederle scusa di come si è comportato il giorno della scelta. Si è rivisto e ha capito che ha sbagliato a riservarle un trattamento così duro. Giovanna ha accettato le scuse, ma tornasse indietro, rifarebbe tutto e soprattutto direbbe tutto quello che gli ha detto. Insomma, da parte sua c’è ancora della rabbia. Voi che cosa ne pensate?

Giulio e Giulia: la convivenza

Giulio ha raccontato che lui e Giulia hanno già preso casa vicino al vecchio appartamento di lui e che le cose tra loro stanno andando molto bene. Dal giorno della scelta non si sono mai separati.

Tuttavia, Gianni Sperti ha colto l’occasione per fare qualche frecciatina al fatto che sia molto strano che siano andati a convivere dopo due settimane. Tina li ha difesi, ma sui social sono tanti quelli che la pensano come Gianni.