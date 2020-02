Una Vita anticipazioni: Telmo rivela a Felipe di amare Lucia

Cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita? Acacias sarà scossa da un boato, che si rivelerà essere uno sparo. Felipe verrà trovato privo di sensi in piazza e sarà trasportato con urgenza in ospedale. Per fortuna l’avvocato si riprenderà e, una volta a casa, verrà raggiunto da Telmo, deciso ad ufficializzare la sua relazione con Lucia.

Una Vita, spoiler: Ramon spara a Felipe

Il commissario Mendez non ci metterà molto a scoprire chi ha sparato a Felipe. Sarà lo stesso Ramon a confessare, sebbene assicuri che si è trattato di un incidente. L’Alvarez Hermoso verrà trasportato urgentemente in ospedale e i medici avvertiranno Celia e Lucia del fatto che l’uomo dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni spagnole, Jimeno Batan metterà in guardia Samuel: se non gli ridarà i soldi che gli ha prestato, verrà ucciso. A quel punto, l’Alday non saprà più che fare.

La disperazione di Ramon

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che il Palacios non riuscirà a perdonarsi il fatto di aver ferito Felipe, seppur involontariamente. Inoltre, dopo la morte di Trini, Ramon faticherà ad occuparsi di Milagros e così lascerà la piccola nelle mani di Celia, senza sapere di commettere un grave errore.

Intanto, Inigo riceverà un ultimatum da parte Andrés, che pretenderà la restituzione del prestito con tanto di interessi. Lolita proverà a far ragionare Ramon, ma verrà trattata in malo modo da parte di quest’ultimo. Servante invece proverà a racimolare qualche peseta vendendo oggetti d’antiquariato.

La richiesta di Telmo

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe farà rientro a casa, sebbene debba passare un lungo periodo di convalescenza. Telmo gli farà visita, chiedendogli il permesso di formalizzare il suo rapporto con Lucia.

L’avvocato non sarà affatto d’accordo e consiglierà il Martinez di affrontare prima Samuel. Felipe e Ramon faranno pace. Samuel, furioso per il fatto di essere stato abbandonato all’altare da Lucia, cercherà un modo per vendicarsi di lei. Sarà così che proverà ad allearsi con Espineira.

Espineira farà una proposta all’Alday: accetterà di aiutarlo a patto che metta fuori gioco Telmo. Nel frattempo, Tito verrà dimesso dall’ospedale ma sarà affranto per la fine della sua carriera pugilistica. Gli spoiler di Una Vita infine, rendono noto che Telmo e Lucia, a dispetto dei consigli di Felipe, daranno una festa per rendere pubblica la loro relazione. Samuel non la prenderà affatto bene e sarà deciso, ora più che mai, ad uccidere l’odiato Martinez.