Gianni Sperti è omosessuale? Ecco la verità sull’opinionista

Sono anni ormai che i fan di Gianni Sperti e gli appassionati di Uomini e Donne si chiedono se l’opinionista sia omosessuale.

Ad oggi, il diretto interessato non ha mai dato una risposta certa cercando di evitare l’argomento. Recentemente, il collega di Tina Cipollari si è lasciato andare ad uno scatto molto sexy sui social e suoi follower ancora una volta sono tornati all’attacco.

La verità sull’orientamento sessuale dell’opinionista

Gianni Sperti non ha mai dichiarato apertamente il suo orientamento sessuale, lasciando a distanza di anni ancora i fan con il dubbio. Facendo una ricerca accurata, secondo Google, l’opinionista fisso di Uomini e Donne ha fatto outing già molto tempo fa.

Il gusto sessuale del ballerino a quanto pare è un argomento che interessa agli utenti, visto che il suo nome è uno dei più ricercati. Ad oggi si potrebbe dire che il mistero ancora non è stato svelato e lo stesso Gianni Sperti non da motivo di mettere una parola fine al pettegolezzo.

Recentemente, in un’intervista rilasciata a Panorama, l’opinionista ha affermato che per lui la parola omosessuale non è un offesa ma un vero complimento. “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti”: ha dichiarato il ballerino.

Gianni Sperti dice grazie a Maria De Filippi

Dopo la separazione da Paola Barale, Gianni Sperti non ha passato un bel periodo. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, più volte ha espresso tutta la sua gratitudine a Maria De Filippi che le è stata vicino porgendole una mano nel momento del bisogno. Il primo giorno di registrazioni non si è presentato in studio.

Il motivo? Perchè la sera precedente aveva alzato un pò il gomito e non se la sentiva di partecipare al programma. Rendendosi, però, conto di avere sbagliato, Gianni Sperti si è recato poi da quella che oggi è una delle sue più care amiche, per scusarsi. Decisiva è stata la risposa della conduttrice che non ha esitato a perdonarlo: “Non preoccuparti Giannino, vieni domani”.