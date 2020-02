Gerry Scotti e Rudy Zerbi scoppiano a piangere a C’è Posta per Te: ecco cosa è successo [FOTO]

Nuovo appuntamento di C’è Posta per Te

Questa sera, sabato 15 febbraio 2020 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te, il popolare e seguitissimo people show condotto da Maria De Filippi. Dopo la pausa dovuta alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Queen Mary è tornata col suo programma di successo.

Ovviamente non mancheranno storie commoventi e le sorprese, anche col supporto di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Gli ospiti dell’appuntamento odierno sono i giudici di Tu si que vales, ovvero Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Mentre nell’altra storia c’era Emma Marrone e il padre. (Continua dopo la foto)

La storia di Francesco e Angela

La prima storia della nuova puntata di C’è Posta per Te era un regalo. Francesco, un 19enne ha voluto fare una sorpresa alla fidanzata Angela con l’aiuto dei giudici di Tu si que vales: Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Il ragazzo vuole dimostrare ad Angela l‘immenso amore che prova per lei. Lei è sulla sedia a rotelle per colpa di una lesione al midollo spinale causato da un grave incidente automobilistico. Dopo l’ingresso di Angela all’interno dello studio Mediaset, il fidanzato è riuscito a stento a dire il suo discorso perchè era troppo emozionato.

A quel punto è stato il turno di Maria De Filippi che, nella celebre lettera, ha raccontato il primo incontro tra i due giovani avvenuto quattro anni fa. All’epoca Francesco si sentiva insicuro e non riusciva a capacitarsi come una ragazza bellissima potesse rivolgergli delle attenzioni.

La sorpresa ad Angela

Per Francesco la disabilità della fida Angela non è mai stato un problema, anzi la reputa talmente speciale che niente è nessuno può ostacolare il loro sentimento. La lettera letta dalla padrona di casa Maria De Filippi ha fatto emozionare tanto Gerry Scotti è Rudy Zerbi, infatti non sono riusciti a trattenere le lacrime.

I giudici di Tu si que vales hanno portato dei doni ai due fidanzati: una riproduzione in miniatura del camioncino della Scuderia Scotti, un viaggio a New York ed una collanina per Angela.