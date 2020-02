“Provocazione estrema…”: Justine Mattera esce di seno, sotto la giacca nuda [FOTO]

La carriera di Juestine Mattera

In occasione di San Valentino la bella Justine Mattera ha voluto augurare una buona serata a tutti gli innamorati e non che la seguono sul suo profilo Instagram, più di 380 mila. La soubrette america ma naturalizzata italiana è giunta nel nostro Paese più di 20 anni fa lavorando in televisione con l’ex marito Paolo Limiti.

A Ci vediamo in tv la 48enne era la sosia della star hollywoodiana Marilyn Monroe. Al suo attivo ha alcune presenze in pellicole cinematografiche, ha fatto parte anche del Bagaglino e attualmente fa la modella per alcuni brand di abbigliamento. In occasione della festa degli innamorati la donna ha lasciato di stucco i suoi follower. Come?

La soubrette italo-america in topless sotto la giacca

Justine Mattera è la regina di provocazione. Nella giornata di San Valentino la 48enne è tornata a postare sul suo seguitissimo account Instagram una foto davvero sexy e audace. Nello specifico si vede la soubrette americana con addosso solo una giacca nera e sotto il nulla. Infatti è ben visibile il décolleté privo di reggiseno e lo sguardo verso il basso mentre accenna un sorriso.

Lo scatto in questione in versione bianco e nero ha ottenuto migliaia di mi piace e tantissimi commenti. I follower non si sono tirati indietro nel riempirla di complimenti ma nello stesso tempo non sono mancate le solite critiche da parte dei leoni da tastiera a cui la showgirl ha prontamente replicato. (Continua dopo il post)

Justine Mattera parla del marito Fabrizio Cassata

Dopo il matrimonio naufragato col compianto conduttore Paolo Limiti, Justine Mattera ha ritrovato l’amore. Ebbene sì, la showgirl americana da anni è sposata con Fabrizio Cassata e con lui ha fatto due figli: Vincent e Vivienne Rose.

Qualche mese fa, precisamente ad ottobre, durante una sua ospitata a Storie Italiane di Eleonora Daniele, la 48enne ha parlato del suo rapporto col marito. In quell’occasione ha detto che lei e la sua dolce metà stanno insieme dal 2002 tra alti e bassi e adesso si capiscono completamente.