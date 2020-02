Tina Cipollari irriconoscibile: magrissima e con capelli neri. Fan increduli (FOTO)

Tutti conosciamo Tina Cipollari per i suoi capelli biondo platino e il look da vamp. In uno scatto del passato però è completamente irriconoscibile e i fan hanno fatto fatica a capire che fosse davvero l’opinionista.

Oggi è uno dei volti più conosciuti e apprezzati della tv italiana grazie al ruolo che ricopre da decenni all’interno del dating show di Canale 5. Ma vediamo nei dettagli com’era prima di diventare famosa.

L’arrivo nel programma della De Filippi

Tina Cipollari è arrivata nel programma negli anni 90 corteggiando Roberto. Con la sua ironia e la propria schiettezza, la donna si è fatta subito notare fino ad arrivare a coprire il ruolo di opinionista.

In seguito sempre all’interno di Uomini e Donne, ha conosciuto Kikò Nalli con il quale è convolata a nozze ed ha avuto tre bambini. Da circa due anni anche la storia con il parrucchiere è finita ma il suo cuore ora batte per Vincenzo Ferrara.

La collega di Gianni Sperti, però, negli ultimi anni è soggetta a molte critiche sia per il suo atteggiamento all’interno del dating che per via del suo aspetto fisico. Gli anni sono passati e la Vamp appare molto diversa rispetto a quando ha esordito in tv. All’epoca era molto più magra e il suo viso sembra aver subito qualche piccolo ritocchino.

Tina Cipollari irriconoscibile prima di Uomini e Donne

Una foto del passato conferma la trasformazione di Tina negli anni. La Cipollari appare in una maniera completamente diversa da come è oggi e il pubblico ha avuto difficoltà nel riconoscerla. Capelli neri e lunghi con frangetta e non biondi platino come adesso. Un viso magro e labbra sottili. Un look totalmente insolito che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

L’opinionista si era presentata a Uomini e Donne in modo del tutto diverso, biondissima e con i boccoli. Chi avrebbe mai immaginato che da ragazza era così? Nel complesso o bionda o mora, la Cipollari era e resta indubbiamente una bella donna.