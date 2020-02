Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli da censura: il bacio saffico con l’amica infiamma il web

La moglie di Paolo Bonolis di nuovo nella bufera

Oggi 20 febbraio 2020 Sonia Bruganelli compie gli anni. Proprio poche settimane fa, la moglie di Paolo Bonolis in occasione del suo 41esimo compleanno ha ricevuto come regalo una borsa da 1.500 euro, ricevendo di conseguenza numerose critiche.

La signora Bonolis ama il lusso e le piace stare sempre al centro dell’attenzione. Questa volta, però, sembra aver davvero esagerato e il suo ultimo scatto sui social non è affatto piaciuto. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Sonia ‘tradisce’ Paolo con la sua amica

Sonia Bruganelli ha stupito tutti pubblicando uno scatto piccante sui social, facendo impazzire i fan. La moglie di Paolo Bonolis coinvolge spesso i propri seguaci nel suo privato attraverso foto e immagini che raccontano della propria vita. In questo caso, la donna ha voluto esagerare baciando sulle labbra una sua amica.

Un bacio saffico che sta creando non pochi problemi alla signora Bonolis. Infatti, quest’ultima sta ricevendo una marea di critiche, per il suo atteggiamento. (Continua dopo il post)

Sonia e la sua amica sono davvero inseparabili. Le due donne, infatti, sono sempre insieme e condividono diverse passioni tra cui lo shopping, le letture e l’amore per gli animali. Intanto, dando uno sguardo al suo profilo è possibile vedere anche gli auguri da parte di tanti personaggi dello spettacolo tra cui anche Tina Cipollari

La Bruganelli criticata sui social

La moglie di Paolo Bonolis ama condividere sui social le proprie giornate. Proprio su Instagram, però Sonia Bruganelli è preda dei leoni da tastiera. Tra questi c’è chi l’accusa pesantemente di ostentare la sua ricchezza e a provocare l’ira nei suoi confronti, sono sopratutto gli scatti che lei mostra. Sonia viene criticata per voler ostentare la sua ricchezza e non perde occasione per mostrare i suoi abiti, i propri viaggi con il famoso jet privato e i suoi accessori sempre firmati.

In una recente intervista, la compagna del conduttore di Avanti Un altro ha spiegato che non ha nessun rancore verso chi la critica. Con molta ironia ed eleganza, la moglie di Paolo Bonolis è sempre ‘superiore’ e non cede alle cattiverie da parte degli haters.