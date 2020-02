Il segreto di Pier Silvio Berlusconi, la compagna Silvia Toffanin costretta ad accettarlo [FOTO]

La famiglia allargata di Berlusconi

Nonostante sia una delle coppie più influenti e conosciute del mondo dello spettacolo, sono in grado di mantenere la loro privacy. Stiamo parlando dell’amministratore delegato e vicepresidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin.

Un po’ di tempo fa i paparazzi sono riusciti ad fotografare un momento particolare e provato della coppia. I due innamorati, infatti non erano soli con i figli, c’era anche una presenza femminile. Di chi si tratta?

La figlia segreta del primogenito dell’ex Premier Silvio

Nelle foto pubblicate in un noto magazine di gossip, è possibil vedere non solo Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, ma anche due bimbi. Naturalmente sono i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Inoltre era presente un’altra giovane donna.

Un particolare che di certo non è passato inosservato ai paparazzi. Ebbene sì, la ragazza in questione è la 29enne Lucrezia Vittoria, nonché la primogenita del dirigente dell’azienda del Biscione. Il figlio dell’ex Premier ha avuto Lucrezia quando era solo 21enne e aveva una storia d’amore con la modella Emanuela Mussica.

L’amministratore delegato e vicepresidente Mediaset è molto legato alla giovane così come quest’ultima lo è al padre. Nonostante non ci sia molta differenza di età tra Silvia Toffanin e la figliastra, la scatto fa vedere come sia cordiale il rapporto tra tutti e tre. In poche parole si può parlare di famiglia allargata. (Continua dopo la foto)

Silvia Toffanin fa un ultimatum a Pier Silvio Berlusconi?

Negli ultimi giorni sul web si parla molto di Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin. Gira voce, infatti, che la storica conduttrice del rotocalco Verissimo abbia posto un ultimatum al padre dei suoi due figli. In che senso?

In pratica la professionista vicentina gli avrebbe chiesto di sposarla al più presto. Verità o dolo un rumor privo di fondamenta. Ricordiamo che un paio di mesi fa la coppia aveva smentito anche un loro possibile matrimonio in gran segreto.