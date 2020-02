“Mi sono innamorato di Paolo Bonolis…”: parla un protagonista maschio di Avanti un altro! [FOTO]

Francesco Nozzolino protagonista di Avanti un altro!

Da anni Francesco Nozzolino fa parte della grande famiglia della SDL 2005, la casa di produzione di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Il ragazzo, infatti, oltre ad aver lavorato a Ciao Darwin da qualche stagione fa parte del mini-mondo di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5.

Il personaggio è molto amato dal pubblico italiano non solo per la sua verve esplosiva ma anche per la risata contagiosa. Di recente Nozzolino ha rilasciato un’intervista parlando del suo rapporto che condivide con il conduttore romano e padrone di casa del quiz della rete ammiraglia Mediaset. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto.

Francesco Nozzolino innamorato di Paolo Bonolis: la dichiarazione choc

Nelle recenti dichiarazioni Francesco Nozzilino ha rivelato di essere follemente innamorato del conduttore di Avanti un altro!, Paolo Bonolis. Per il ragazzo, che ha trovato della popolarità anche nel salotto di Barbara D’Urso, il marito di Sonia Bruganelli è il più simpatico di tutti e spesso lo fa ridere.

Quindi il suo sentimento è solo dal punto di vista professionale e amichevole. Il ruolo di Nozzolino all’interno del game show di Canale 5 è quello di porre delle domande ai concorrenti di turno che riguardano delle cose extra large, un po’ come il suo peso. (Continua dopo la foto)

I siparietti di Nozzolino con Paolo Bonolis ad Avanti un Altro!

E a proposito di peso, qualche settimana fa ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, Francesco Nozzolino aveva annunciato di voler ricorrere ad un intervento chirurgico per eliminare il grasso in eccesso, in particolare il mento che è una sua caratteristica.

Il protagonista di Avanti un altro! è riuscito a far parlare di sé non solo per la forma fisica ma anche per l’outfit indossato durante le sue ospitate sul piccolo schermo. E a proposito di abbigliamento, spesso il conduttore Paolo Bonolis gioca con il diretto interessato con delle battute maliziose.