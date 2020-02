L’Eredità, Benedetta non si ferma più mettendo nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa è successo

Nuova vittoria con soldi di Benedetta da Modena

Dopo aver perso il titolo per una sera, a L’Eredità Benedetta da Modena è diventata ancora una volta campionessa. La donna sta letteralmente scrivendo la storia del game show del preserale di Rai Uno.

La laureata in Culture Letterarie Europee, infatti, ha raggiunto un record, ovvero di essere presente nel programma di Flavio Insinna per ben quindi giorni. Inoltre nella puntata di giovedì 20 febbraio 2020 è riuscita ad affrontare La Ghigliottina per una somma altissima, ben 210 mila euro.

La campionessa, però, è stata costretta a dimezzare una sola volta e, per 105 mila euro, ha cercato un vocabolo che legava Terreni, Politica, Arrivare, Segno e Parti. Grazie alla sua bravura Benedetta ha scritto Intesa, che era la parola giusta. Quindi per la quarta volta ha festeggiato per il trionfo, in questo caso con una somma abbastanza sostanziosa.

Le vincite con portafoglio alla stagione 2019/2020 de L’Eredità

Continuano le vincite con portafoglio a L’Eredità, il game show del preserele di Rai Uno che quest’anno festeggia la maggiore età. Infatti sono trascorsi 18 anni dalla prima puntata condotta da Amadeus. Il quiz successivamente è passato nelle mani di Carlo Conti, poi del compianto Fabrizio Frizzi e da un paio di stagioni all’attore romano Flavio Insinna. Per gli amanti delle statistiche, quella di giovedì 20 febbraio 2020 è la 25esima Ghigliottina vincente.

Infatti da settembre ad oggi la trasmissione ha consegnato a vari campioni una somma pari a 1.344.688 euro in gettoni d’oro, di cui 158.750 euro conquistati dall’attuale campionessa Benedetta da Modena. In più c’è da segnalare oltre 50 mila euro dati in beneficenza per l’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Gli ascolti tv del game show L’Eredità di ieri, giovedì 20 febbraio 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.648.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.397.000 spettatori (25.8%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.777.000 spettatori con il 17% di share. Mentre Avanti un Altro! 4.005.000 con il 19.8% di share. Ancora una volta Flavio Insinna ha battuto la coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.