“Se una biricchina…”: Elodie senza censure, esce di seno davanti a tutti, fan in delirio [FOTO]

Andromeda è il brano più ascoltato dalle radio italiane

Elodie è reduce della sue seconda partecipazione al Festival di Sanremo. In questa 70esima edizione che si è conclusa da un paio di settimane la Di Patrizi si è presentata col brano ‘Andromeda’, scritta per lei dall’amico e collega Alessandro Mahmood.

E a proposito della canzone sanremese, nella giornata di venerdì l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha fatto un annuncio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Di cosa si tratta?

L’ex allieva di Amici esce di seno su Instagram: la foto

Elodie ha annunciato che ‘Andromeda’, il brano che ha gareggiato al Festival di Sanremo 2020 è la canzone più trasmessa dalle radio italiane. Quindi ha ringraziato tutti per il supporto che le hanno dato in questi primi 15 giorni. A corredo dell messaggio la bella Di Patrizia ha postato anche una foto davvero sensuale. E proprio in questo scatto che i follower hanno notato un dettaglio molto piccante.

La fidanzata del rapper siciliano Marracash si trova in pubblico e mentre sta parlando con un’altra persona esce di seno. Nello specifico l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi indossa un vestitino succinto nero con una vertiginosa apertura alle spalle. Il suo décolleté si è fatto spazio grazie ad un’altra apertura laterale dell’abito.

Il suo sguardo è rivolto verso un obbiettivo che non ci è dato sapere. In pochissimo tempo l’immagine in questione ha ricevuto migliaia di likes e tantissimi complimenti e auguri per l’obbiettivo raggiunto. (Continua dopo il post)

Elodie Di Patrizi parla della sua difficile infanzia

Dopo la sua partecipazione alla kermesse sanremese Elodie ha rilasciato una lunga intervista video parlando del suo passato e della famiglia. La Elodie è cresciuta in un quartiere periferico di Roma insieme alla sorella più piccola.

La presenza dei genitori non era costante visto che si sono separati quando loro due erano ancora molto piccole. Con loro c’era una donna, una vicina di casa, che è stata per loro come una seconda madre.