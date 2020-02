Elettra Lamborghini, botte da orbi: rissa con una donna [VIDEO]

Elettra Lamborghini scatenata con una ragazza: parte la rissa

Agitata… e pure troppo! Elettra Lamborghini è oggi uno dei volti più riconoscibili e amati dal grande pubblico. Approdata a Sanremo 2020, chissà quante altre sciccherie ci regalerà questa rampante ereditiera. Che, nonostante la giovanissima età, è già stata in grado di regalarci intense emozioni. Molto intense.

Mentre oggi vive amabilmente la storia con Afrojack, di cui diventerà presto sposa, l’ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la regina del twerking, ha nella “fedina penale” un passato assolutamente burrascoso.

Per capire cosa intendiamo bisogna riportare indietro la memoria agli anni passati, quando, oltre che sparare a ruota libera dichiarazioni choc (abitudine tutto sommato mantenuta ancora, suvvia), lasciava attoniti i telespettatori nei reality show più trash in circolazione.

Personalità senza eguali

Forte di una personalità senza eguali, spesso sfociata in irruenza, Elettra Lamborghini si è fatta nel corso del tempo parecchi nemici. Ad esempio Mane, colpita anni fa con un sonore ceffone. E, per ricordare i “bei tempi” andati, nel 2017 esaltò i suoi calorosissimi fan mandando a tappeto (in tutti i sensi) un’altra messicana, vale a dire Danik.

Il siparietto riguardante Elettra Lamborghini ha scatenato il pubblicato da casa. Del resto, è dura assistere in tv a una scena tanto epica, iniziata nel pulmino che conduce i ragazzi di Super Shore in giro per i locali e conclusa apparentemente nella hall di un albergo. Entrata in rotta di collisione con Danik, la oggi cantante ha tirato fuori il meglio del proprio repertorio, stendendo con una mossa che sa tanto di wrestling vecchia maniera.

Elettra Lamborghini: wrestler in minigonna

Un gesto da vera leonessa, perché del resto nella foresta ci può essere solo una regina. I compagni di avventura (uomini compresi) hanno cercato di trattenere i bollenti ardori, senza riscuotere grande successo. Davanti a tanto spirito incontenibile possiamo solo applaudire!

Se tante sfaccettature compongono il carattere di una persona, Lamborghini porta questo concetto all’estremo. Tanto gentile e disponibile verso i propri ammiratori, è altamente consigliabile evitare di provocarla, altrimenti in un istante ve la farà pagare cara!