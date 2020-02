Serena Enardu finalmente parla di matrimonio

Le dichiarazioni dopo l’eliminazione

L’ex tronista dopo l’abbandono della casa del Grande Fratello Vip è ospite a Verissimo e si sfoga con Silvia Toffanin. Serena Enardu rivela alcuni particolari sulla sua storia con Pago. La bella sarda ci tiene a dire che la sua partecipazione al programma è solo per Pago, non ci sono altri scopi, e non è interessata alle telecamere.

Serena entra nella casa più spiata d’Italia perché vede il cantante molto sofferente e per paura che lui potesse dimenticarla. Si aggiunge alla situazione anche tanta gelosia, visto che la casa è popolata da altre donne. L’argomento matrimonio non è nuovo tra la ragazza e il cantante, ma da parte di lei c’è sempre paura.

Ora è pronta per il grande passo

Serena Enardu cambia idea, le sue paure sembrano superate, ammette che prima la parola matrimonio per lei è solo una firma su un contratto. Ad oggi firmerebbe subito questo contratto per avere la certezza di avere Pago tutto per lei. Dice di non aver mai tradito il cantante, affermazione che fa anche ad Alfonso Signorini dopo la sua eliminazione.

La ragazza scommetterebbe che anche Pago non l’abbia mai tradita. L’ex tronista è già mamma e ritorna sulle sue paure, racconta che al suo primo mese di gravidanza anni fa è stata lasciata. Ecco spiegato perché il pensiero di un altro bambino le provoca spavento. Confida che Pago ha il desiderio di un figlio.

La coppia, dopo la partecipazione al programma Temptation Island, entra in una profonda crisi. La cotta di Serena per un tentatore ha messo a dura prova l’amore e la pazienza di Pago, e quindi sono stati tanti i tentennamenti.

Critiche e attacchi da parte del pubblico

In molti credono ancora che Serena sia in cerca di visibilità, e sia il pubblico che i concorrenti della casa pensano che per colpa della ragazza sarda Pago esca dalla casa. Da probabile vincitore al momento è un probabile candidato prossimo all’eliminazione. Sottolinea questo pensiero anche il concorrente Patrick.