Ambra Lombardo GF VIP contro Serena e Pago: “hanno strumentalizzato la loro storia”

Ambra Lombardo sul piede di guerra contro Serena Enardu e Pago per avere messo la loro storia d’amore sotto ai riflettori

Ambra Lombardo, la professoressa del Grande Fratello 16, si scaglia contro Serena Enardu e Pago nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello vip 2020. Infatti, la professoressa, si arrabbia molto per una frase che arriva da Pupo.

Infatti, durante il confronto tra Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Serena Enardu, Pupo si è arrabbiato molto dicendo che non dovrebbero parlare di voler apparire quindi in quanto sono tutti in realtà, lì per questo. Ovvero, per ottenere la visibilità.

Secondo la professoressa fidanzata con Kikò Nalli, è vero tutti sono in cerca di un po’ di notorietà però non è vero quanto detto da Pupo. Per lei, non è sempre così: e è vero che nessuno può accusare un altro di voler emergere, ci sono sempre dei limiti.

Ambra Lombardo le parole su Serena e Pago

Dopo aver ascoltato le parole di Pupo, Ambra Lombardo ha detto che in realtà questa cosa è vera solo in parte. A prescindere dagli altri concorrenti, secondo lei Serena Enardu e Pago hanno un po’ strumentalizzato un rapporto che andava avanti da 7 anni.

Secondo Ambra l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno cercato di mettere la loro storia davanti ai riflettori per puntare su se stessi ed ottenere un po’ di notorietà.

E’ accettabile puntare su sé stessi per apparire oppure per far riemergere la propria professionalità. Però il problema secondo lei, è che in tale caso, si è parlato di sentimenti e di voler risolvere i problemi davanti alle telecamere.

L’amore sotto i riflettori: l’accusa

Secondo il punto di vista di Ambra Lombardo, avere un rapporto di coppia consolidato, è una cosa importante e quindi non può essere messo in vendita davanti alla TV. Infatti, ha anche detto che c’è ancora chi cerca di proteggere i sentimenti rispetto a quello che accade in televisione. Questa è una cosa importantissima da tenere sotto controllo.

Queste parole molto dure, potrebbe ricevere presto una risposta in modo tale da far capire a tutti se Serena e Pago, in realtà sono innamorati e si sono semplicemente trovati a dover parlare del loro storia in TV perché hanno partecipato ad un reality. La discussione tra le parti potrebbe andare avanti ancora a lungo.

Intanto, l’uscita dalla casa del Grande Fratello di Pago ha fatto discutere non poco e ci saranno tante reazioni in merito ai comportamenti anche di tutti gli altri concorrenti.