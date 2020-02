Mara Venier, addio alla tv vicino: “La vita va goduta”

Mara Venier pensava di dire addio alla televisione

Lo scontro con gli Ispettori Rai ha gettato un’ombra su Mara Venier. Solitamente semplice e molto alla mano, almeno negli studi tv, la conduttrice avrebbe pesantemente insultato un professionista dell’Organizzazione, almeno dal post condiviso via Facebook.

Puntuale la risposta della veneta, una secca smentita – secondo quanto riporta AffariItaliani.it – a cui presto seguiranno provvedimenti legali. Comunque vadano le cose, oggi pomeriggio la Zia dello spettacolo italiano presenterà una nuova puntata di Domenica In.

Beffando il trascorrere del tempo, la donna è professionalmente ancora uno dei volti di punti del servizio radiotelevisivo pubblico. Suonano quindi come se fosse uno scherzo le dichiarazioni rilasciate da Mara Venier nell’estate 2017. Allora, delusa dal periodo in penombra vissuto, coltivava seriamente l’intenzione di dire definitivamente addio al piccolo schermo.

Proposte respinte

Che poi bisogna misurare bene le parole. Allora le proposte venivano comunque messe sul piano, declinate poiché non corrispondevano allo status raggiunto. Si trattava, infatti, perlopiù di ruoli secondari, quale, ad esempio, di opinionista ne L’Isola dei Famosi. Accettarle avrebbe voluto dire sminuirsi, quasi umiliarsi.

Intervistata da Un Giorno da Pecora, programma radiofonico in onda sulle frequenze di Radio1, Mara Venier spiegò di non rimpiangere il lavoro in tivù. Se capita qualcosa di bello, che la diverte, allora avrebbe accettato, altrimenti nessuna frustrazione, anzi. Tante cose le riempivano già la vita: gli amici, l’attività della moda, a lei molto cara.

Ormai viveva divisa tra l’Italia e Santo Domingo, dove passava sempre maggiore tempo in compagnia del marito Nicola Carraro. Dopo aver fatto parecchie cose belle, importanti, con il pubblico che ti inonda di affetto, secondo lei era giunto un momento in cui andava presa una scelta, altrimenti si sarebbe conclusa la carriera in un modo poco piacevole.

Mara Venier sul punto di lasciare

Sentiva Mara fosse necessario allentare la presa. Perché non sarebbe stata più in grado di seguire un programma quotidiano, sulla falsariga degli impegni in passato. Le avrebbe imposto uno sforzo oltre alle sue effettive possibilità, sentiva il peso dei suoi anni e preferiva godersi il resto della vita, tra figli e nipoti.

Probabilmente su quelle parole aveva pesato il trattamento delle grandi reti. Nel vederla prendere in mano Domenica In sembra infatti abbia riscoperto l’entusiasmo di quand’era poco più che una ragazzina. Non trovate anche voi?