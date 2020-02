Il Segreto trame spagnole: Eulalia muore, ma prima fa una devastante confessione su Raimundo

Le trame spagnole de Il Segreto rivelano che, negli episodi in onda su Antena 3, è appena avvenuto un colpo di scena inaspettato. La perfida Eulalia perderà la vita a seguito di uno scontro con una famosa nobildonna del paese.

Prima di esalare l’ultimo respiro, però, la zia di Francisca le farà una confessione inaspettata su Raimundo. La donna, infatti, dirà alla Montenegro che non rivedrà mai più il suo amato, in quanto anche lui sul punto di morire. Cosa è successo, dunque, all’Ulloa?

La morte di Eulalia ne Il Segreto

Nel corso delle puntate spagnole de Il Segreto le trame hanno preso una piega davvero inaspettata. In Italia, però, per assistere a queste dinamiche bisognerà aspettare ancora qualche mese considerando il lasso temporale che intercorre tra le due messe in onda. Ad ogni modo, tutti ormai sapranno che la vita di Francisca sarà sconvolta dall’arrivo della perfida zia Eulalia. Quest’ultima farà ritorno a Puente Viejo con il solo obiettivo di distruggere sua nipote.

Per far soffrire il più possibile la Montenegro, la donna deciderà di prendere come bersaglio Raimundo Ulloa. In ogni caso, dopo un lungo periodo nel quale la protagonista tormenterà la dark lady del villaggio, Eulalia morirà. Ad ucciderla sarà proprio la marchesa Isabel. In punto di morte, però, la zia confesserà a sua nipote una spiazzante verità su Raimundo.

Trame spagnole: la confessione su Raimundo

Stando a quanto emerso dalle trame spagnole de Il Segreto, Francisca apprenderà che il suo compagno è rinchiuso all’interno di una pericolosa prigione. La moribonda le dirà che l’uomo è in grave pericolo e lei non lo rivedrà mai più. Dopo aver fatto questa dichiarazione, uscirà di scena per sempre lasciando Francisca nello sconforto più totale. La Montenegro, infatti, sarà disperata e non saprà proprio da dove partire per mettersi sulle tracce dell’Ulloa.

Ad ogni modo, la donna proverà a chiedere l’aiuto di qualcuno di molto potente allo scopo di riuscire nel suo intento. Ma chi sarà questa fantomatica persona? Gli indizi sembrano ricadere sulla marchesa Isabel, la quale è stata in grado di porre fine alla vita della perfida zia della Montenegro.