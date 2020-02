Conoscete la sorella di Antonella Clerici? Ecco Cristina, completamente diversa da lei (foto)

Antonella Clerici e il successo a La Prova del Cuoco

Grazie alla sua popolarità e al suo successo televisivo, di Antonella Clerici si sa completamente tutto. Di recente l’abbiamo vista ritornare in Rai, accanto ad Amadeus, nel corso della settantesima edizione del Festival della musica italiana.

Un matrimonio finito, una figlia di nome Maelle e un nuovo compagno con il quale ormai condivide tante passioni. Pochi sanno, però, che la simpatica bionda ha una sorella di nome Cristina e sotto alcuni aspetti totalmente diversa da lei.

Cristina è molti diversa da sua sorella

La sorella di Antonella Clerici si chiama Cristina ed è una psicologa. Entrambe sono legate da un forte legame, vanno molto d’accordo e quando possono non perdono occasione per stare insieme. Non a caso la conduttrice spesso l’ha nominata in diverse interviste, confermando tutto l’affetto e la stima per la dottoressa.

In un intervista rilasciata al Maurizio Costanzo show, soffermandosi sul tema della famiglia, la donna ha dichiarato che la sua è “una bella famiglia forte, con dei valori forti”. Non avendo più la madre con cui aveva un rapporto conflittuale oggi ha trovato quella figura materna proprio nella sorella minore.

La Clerici, infatti, la considera quasi la sua coscienza e di lei non ne può fare a meno. Grazie alla sua disponibilità e al suo lavoro, Cristina almeno ogni 15 giorni sale a Roma per trascorrere sopratutto del tempo con Maelle, la sua nipotina.

La vita privata di Antonella Clerici

Per quanto riguarda la vita privata di Antonella Clerici è risaputo che in passato ha avuto una relazione con Massimo Giletti. Sposata con il giocatore di basket Giuseppe Motta e poi con il produttore discografico Sergio Cossa, nel 2007 ha conosciuto Eddy Martens, di 13 anni più giovane di lei, dalla cui storia è nata la figlia Maelle. Dopo la fine della relazione con il giovane, nel 2016 si è unita con Vittorio Garrone e ad oggi tutto procede a gonfie vele.