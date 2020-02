Quanto guadagnano al giorno le Veline di Striscia la Notizia? Ecco tutte le cifre

Da 30 anni è una figura che appare quotidianamente sui teleschermi italiani

Tra le varie soubrette e ballerine presenti nei programmi televisivi italiani c’è una categoria che spicca su tutte, ovvero le Veline. In questi anni ne abbiamo viste passare tantissime e senza ombra di dubbio è una delle figure che adolescenti e non farebbero di tutto pur di essere selezionate per entrare nella grande squadra del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Con molta probabilità questo è il lavoro più ambito degli ultimi decenni.

Infatti le prescelte riescono ad ottenere una grande popolarità e visibilità col minimo sforzo. Infatti le due Veline sono consapevoli che appaiono sul piccolo schermo solo massimo un minuto al giorno, ma dal lunedì al sabato. Coloro che vogliono intraprendere tale strada, a dire la verità, non devono avere molte doti, ad esempio né sapere cantare e nemmeno recitare.

Come si diventa Veline di Striscia la Notizia?

Tante ragazze sono curiose di come si diventa Velina. Ve lo diciamo chiaramente, c’è pochissimo da fare, in primis bisogna essere delle belle ragazze e abbastanza slanciate. Infatti per salire sul famoso bancone di Striscia la Notizia si deve essere alti almeno 1,70 m e in più, bisogna sapere saper danzare.

Ovviamente il coreografo che lavora nel tg satirico di Antonio Ricci non richiede di essere una ballerina classica, ma almeno richiede un’intenzione nella danza molto decisa. Inoltre è richiesto di mettersi in gioco e di avere almeno una minima preparazione tecnica nella danza. In poche parole delle caratteristiche che fanno sì di poter superare le prime selezioni senza problemi.

Quanto guadagna una Velina di Striscia la Notizia?

Oltre alla visibilità in televisione, ovviamente la Velina ha anche un discreto guadagno. Tuttavia per molteplici ragioni di privacy le cifre esatte percepite da loro non sono mai state confermate. Ma stando a dei siti internet che si occupano di stipendi dei personaggi del mondo dello spettacolo, possiamo dire che una Velina percepisce intorno ai 190 euro lordi ad appuntamento.

Ma tale compenso può variare a seconda se la ragazza in questione acquista popolarità tra il pubblico. Questo significherebbe per il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia di 26 puntate mensili. Quindi per un totale che supera i cinque mila euro mensili lordi. Un cachet di tutto rispetto visto il poco lavoro svolto.