Cancellati programmi tv a causa del Coronavirus: le decisioni di RAI e Mediaset

L’emergenza sanitaria in Italia, ormai, sta influenzando tutti gli ambienti della vita quotidiana degli individui, dalle cose più semplici a quelle più complesse. Ad essere coinvolti nel calderone, infatti, pare ci siano anche alcuni programmi tv sia RAI sia Mediaset che subiranno variazioni o saranno cancellati a causa del Coronavirus.

Ad essere chiamati in causa son essenzialmente due trasmissioni: La Corrida e Amici. I vertici dell’azienda, dunque, pare abbiano preso delle importanti decisioni a riguardo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La decisione della RAI per il Coronavirus

Come tutti i telespettatori già sanno, gli spettacoli e le trasmissioni registrati a Milano hanno applicato modifiche per ridurre i contagi del virus. Tali format, infatti, stanno andando in onda senza pubblico in studio. Questa decisione, però, non aveva minimamente toccato quelli che, invece, vengono ripresi da Roma. Ebbene, a partire dal prossimo venerdì 6 marzo, il governo potrebbe prendere la drastica decisione di non convocare il pubblico anche in tale città.

A causa di questo provvedimento finalizzato al contenimento del Coronavirus, che comunque non è stato ancora del tutto ufficializzato, alcuni programmi tv potrebbero essere cancellati o soggetti a modifiche. Per quanto riguarda la RAI, vediamo che il 6 marzo sicuramente non andrà in onda La Corrida. Al suo posto vedremo uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Stravolgimento per i programmi tv: la reazione di Mediaset

In questo caso, la necessità di rinviare la trasmissione è stata obbligatoria. Trasmettere un programma del genere senza la platea non era per nulla fattibile, pertanto, si è preferito rinviarlo a data da destinarsi. In merito a Mediaset, invece, l’unico tra i programmi tv cancellati o interessati da variazioni per il Coronavirus è Amici.

Il talent show sarebbe dovuto andare in onda domani ma, probabilmente, verrà anticipato a giovedì. Il motivo risiede nel fatto che il provvedimento governativo di eliminare il pubblico da tutti gli show entrerebbe in vigore da venerdì. Pertanto, onde evitare di dare luogo al talent senza spettatori in diretta, è probabile che i vertici di tale emittente televisiva decidano di anticipare di un giorno la messa in onda. A diffondere tali notizie è stato Davide Maggio su Twitter, ecco il post.