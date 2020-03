Elisabetta Gregoraci, il tremendo lutto difficile da superare: “Sei morta troppo giovane” [FOTO]

View this post on Instagram

Auguri mammina mia ❤️buon compleanno .. oggi avresti compiuto 61 anni .: te ne sei andata via giovane giovanissima troppo in fretta .. sono già’ da nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime , legate nel cuore e nell’ anima , si perché tu sei sempre accanto a me .. a noi . Ci manchi immensamente a Me a Marzia a Papà Gabry Ginevra e Nathan che tra pochi giorni compirà 10 anni e il tuo più grande desiderio era stare con lui .. il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia .. vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo , e spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti .. mammina mia non abbandonarci mai abbiamo bisogno sempre della tua guida pensaci e prega per tutti noi ci manchi tanto .. .. ti amo la tua Eli ❤️