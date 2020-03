Carlo Conti dramma alla crescita: “Fu allora che soffrii la sua assenza”

Carlo Conti ha avuto una madre eccezionale: il racconto del presentatore toscano

In televisione è un volto fisso da decenni, eppure sul privato Carlo Conti si sa pochissimo. Poche le interviste rilasciate alla stampa dove racconta sé stesso e la sua vita. Tra le pagine del Corriere della Sera, raccontò il primo ricordo che ha sempre sperato di acquisire, purtroppo mai avuto.

Riguarda il padre, scomparso quando aveva 18 anni, e proprio non se lo ricorda. È cresciuto con la sola madre Lolette, così chiamata perché il nonno era andato a vedere un’operetta, la cui protagonista di nome faceva Colette. Rincasò e disse alla nonna di aver trovato il nome adatto per la prossima figlia. L’impiegato dell’anagrafe commise un errore nella trascrizione, la C divenne L.

In debito con la madre

Una donna persa da Carlo Conti a 40 anni, ma alla quale sente di dovere ancora molto. Le fece anche e soprattutto da padre. Non aveva possibilità economiche: aveva spesso tutto in cure sperimentali, invano. Si sarebbe potuta gettare dalla finestra con lui in breve.

Lolette resistette e, una volta superato il lutto del marito, seppe tirare avanti. Era dura, se necessario. Un giorno vide un pacchetto di Muratti Ambassador sul frigo. Per anticipare sul tempo gli amici, ha pensato di farglielo provare lei. Mentre accendeva aggiunse però che il papà col fumo ha perso la vita. Iniziò a tossire. Fu la prima e ultima sigaretta della sua vita.

Pur di sbarcare il lunario, Lolette, ostetrica, faceva la donna di servizio. Non si è mai risposata. Gli aveva dedicato la vita. A volte Carlo Conti pensa che, qualora fosse stato il padre a tirarlo su, sarebbe un uomo diverso oggi. Non si è mai sentito sfortunato. Mamma gli ha trasmesso la leggerezza e l’amore per la vita, oltre all’attenzione verso chi aveva meno.

Carlo Conti: quando il vuoto si fece sentire

Eppure un episodio gli fece particolarmente sentire l’assenza. Mentre giocava a tennis con l’amico Leonardo Pieraccioni, arrivò il babbo di lui, gli si mise dietro e partì a spronarlo. Allora il dolore lo pervase. Ecco quindi che nei confronti del figlio Matteo vuole assolutamente esserci. Fargli sentire affetto incondizionato ed essere una presenza costante, sicura, della sua vita.

Antonella Clerici ha rivelato in vecchie interviste che per il bene del piccolo ha ridotto la presenza in onda. A convincerlo la prematura scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi: non è dato sapere per quanto ci saremo, meglio passare il maggior tempo possibile insieme alle persone care.