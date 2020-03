Anna Tatangelo, spiacevole episodio per strada dopo l’addio a Giggi D’Alessio “Siete pazzi”

Sono pazzi, Anna Tatangelo, dopo la rottura con Gigi D’Alessio lo spiacevole episodio per strada

Su tutti i siti web e testate giornalistiche negli ultimi giorni si è parlato della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. A dare conferma è stata proprio la Tatangelo mediante una storia sul social Instagram dove scrive: che lei e Giggi non stanno più insieme, che hanno provato in tutti i modi a tenere in piedi questa relazione ma non è stato possibile. Succede a tanti, ed è successo anche a loro.

Le loro strade prendono direzioni diverse ma è sicura che il loro cammino sarà sempre l’una vicino all’altro per il loro bambino Andrea. Ed è per lui che spera che la loro privacy, in questo periodo molto difficile e delicato, sia rispettata.

Anna Tatangelo si concentra sul lavoro

Lasciatasi dietro questa parentesi brutta della sua vita, la cantante si immerge in quelli che sono i sui impegni lavorativi. Ma nelle ultime ore la cantante si fa viva ancora sui social con una storia, dove racconta un bruttissimo episodio che le è successo.

Precisiamo nulla di compromettente, ma è stata paparazzata da alcuni fotografi per cui non è stata in grado di mantenere la sua privacy. E si domandava se certi soggetti non fossero stufi di inseguirla ovunque. Ma entriamo nei particolari di tutta la vicenda.

La cantante alle prese con i paparazzi ma cosa è successo?

Anna come tutti era andata a fare la spesa all’interno di un market, è stata fotografata da alcuni paparazzi, che non l’hanno mai mollata nemmeno per un istante. E la donna ha quindi deciso di parlare dell’accaduto.

Se in una vecchia storia di Instagram aveva scritto: “Però sono simpatici”, in altre ha manifestato il suo disappunto per il fatto che non hanno rispettato la sua privacy: affermando che fare la spesa oggi diventa impossibile. Subito dopo pone una domanda ai fotografi, che comunque hanno fatto il loro lavoro.

La Tatangelo aggiunge dicendo, se non si sono stancati e sostenendo che sono dei pazzi. Inizialmente la Tatangelo non si è arrabbiata, anzi, dopo un attimo di fastidio ha pensato di andare a parlargli, scherzandoci anche su, forse perchè ha capito che i fotografi erano sul posto solo per svolgere il proprio lavoro.