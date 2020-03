“Ma vai a farti…”: Jasmine Carrisi umiliata, la figlia di Al Bano offesa pesantemente

Jasmine ancora una volta nel mirino degli haters

La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano nonstante la giovane età è molto seguita sui social. Jasmine Carrisi, infatti, proprio sul suo profilo Instagram ama condividere coni propri seguaci momenti del suo quotidiano. Ovviamente, proprio come sua madre e tanti altri personaggi dello spettacoolo anche lei è soggetta a numerose critiche ed inulti.

In uno dei suoi ultimi scatti dove si è mostrata in tutta la sua naturale bellezza un utente si è scagliato contro la diciassettenne giudicandola pesantemente.

Jasmine Carrisi criticata per le sue frasi insensate

Jasmine Carrisi anche se ha soli 17 anni è già abituata ai cosidetti leoni da tastiera. Negli ultimi anni a differenza di suo fratello Bido, si è lanciata sui social e ogni giorno non perde occasione per condividere con i suoi 64 mila follower scatti e video che la ritraggono nel proprio quotidiano.

Poche ore fa, la figlia di Al Bano ha pubblicato una foto molto semplice ma che sta creando non poche polemiche. Diversamente dal solito, dove appare sempre truccata, questa volta Jasmine si è mostrata in versione acqua e sapone.

Come ogni ragazza della sua età, anche lei segue tantissimo il genere trapper e ama in particolar modo Sfera Ebbasta. Chi ascolta questo tipo di musica sa che i cantanti usano un linguaggio poco scorrile e a volte anche offensivo nei confronti di politici o altre persone. Jasmine , spesso, accanto alle sue foto riporta alune delle loro frasi che per molti sono definite insensate… ( Continua dopo il post)

La figlia di Al Bano insultata da un fan

Tra i tanti commenti di apprezzamento, tra cui quello di Loredana Lecciso, sempre dalla parte della figlia, un utente non è stato di certo delicato. Infatti, in modo molto esplicito le ha detto di andare a farsi un giro senza casco così magari può schiarirsi le idee e scrivere cose che hanno più senso.

Inoltre, dando uno sguardo anche ad altre immagini pare che la giovane abbia trovato un nuovo amore. Una serie di indizi fanno capire che la Carrisi dopo aver accantonato la storia con Giuseppe Caggiula sia di nuovo felice.